Peter Srámek ezt várja 2025-től: „Az egészség és az emberek szeretete maradjon meg”

Aztán Szenes Iván-díjat kaptam, ami szintén nagy elismerés volt, majd jött a Sztárban sztár All Stars, amit nem gondoltam volna, hogy megnyerhetek. Elismert, nagynevű előadókkal álltam egy színpadon, akikre mindig is felnéztem, hihetetlen volt, amikor a legvégén az én nevemet mondta ki Tilla. Azt mindig is éreztem, hogy szeretnek az emberek, de hogy ennyien szavaztak rám, azt alig hittem el! A mai napig csodaként élem meg ezt a pillanatot és soha nem fogom elfelejteni.