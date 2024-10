„Szívem-lelkem tettem bele” – Peter Srámek megtörte a csendet, így reagált győzelmére

Mint ahogy arról már írtunk, szombat este véget ért a Sztárban Sztár tizedik, jubileumi All Stars évada, a verseny végig nagyon szoros volt, az utolsó pillanatban pedig már csak Gubik Petra és Peter Srámek izgulhatott a győzelemért.

Peter Srámek nyerte a Sztárban Sztár All Starst Fotó: SZL

Till Attila végül utóbit "kiáltotta" ki győztesnek, a stúdióban pedig azonnal el is kezdődött az ünneplés, mindenki egyként örült Peter győzelmének, még ellenfele, Gubik Petra is.

Az énekesnek szinte azóta is megállás nélkül érkeznek a gratulációk, még korábbi vetélytársának, Tóth Gabinak a kedvese is reagált a győzelmére, most pedig végre maga törte meg a csendet és mondta el, milyen érzések kavarognak benne.

Sztárban Sztár All Stars: Peter Srámek így reagált a győzelmére

Peter Srámek az Instagram-oldalán szólt a rajongóihoz.

Drága rajongóim, barátaim, családom, Tv2 és Kasza Tibor. Alig bírom felfogni, ami tegnap velem történt, de azt írják igaz… Számomra a tegnapi nap és győzelem Életem egyik legboldogabb napja volt

– kezdte az énekes a bejegyzését, majd így folytatta:

Megcsináltam, megérte az összes fájdalom, a rengeteg óra, amit gyakorlással töltöttem… Szívem-lelkem tettem bele. Millió hálával tartozom Kasza Tibinek, hogy a varázsszőnyegével a célba repített, a maximalizmusod leírhatatlan, Hála érted. Szívem minden szeretetével köszönöm a Tv2 minden dolgozójának “ Mindenkinek “a rengeteg szeretetet.

A Sztárban Sztár All Stars győztese végezetül pedig családjának és rajongóinak is köszönetet mondott: