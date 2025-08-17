Szabó Erika: „Nolen hamar felvette a ritmust!”

Először vágott neki ilyen nagy útnak és hosszú kikapcsolódásnak Szabó Erika, a férje és a kisfia. Természetesen figyeltek arra, hogy az utazás alatt legyen idő aktív pihenésre is, emiatt volt néhány kalandos pillanatuk.

Szabó Erika párja és kisfia társaságában vágott neki a nagy útnak (Fotó: archív / hot! magazin)

Szabó Erika kisfia szereti a gépmadarakat

„Nolen hamar felvette a ritmust! Szerencsére a jetlaget is megúsztuk, és a kisfiam jól bírta a gyűrődést és a sok jövés-menést. Szereti a repülőket és a helikoptereket, több ilyen gyerekkönyvünk van otthon, így amikor mentünk ki a reptérre, megmutattuk neki a könyvben látható gépmadarakat” – kezdte Erika a hot! magazinnak.

Nem készültek külön listával, hogy miket szeretnének megnézni a huszonötmilliós kínai metropoliszban. Ehhez képest bőven találtak maguknak programokat és rengeteg mindenre volt lehetőségük.

Annyi ember él Sanghajban, mint Magyarországon, Ausztriában és Írországban együttvéve (Fotó: archív / hot! magazin)

„Egyikünk sem szokott úgy utazni, hogy mindent előre megírunk, és azt járjuk körbe, ez szinte lehetetlen, pláne gyerekkel. Sokkal spontánabb család vagyunk! Volt tervben Disneyland is, de nem úgy alakult, emiatt úgy voltunk vele, hogy legalább lesz miért visszajönni. Volt 1-2 nap, amikor csak csavarogtunk és eszegettünk, cél nélkül. Jártunk piacon is, ami hatalmas élmény volt, de az óriási tropikárium is lenyűgözött minket, főleg Nolent. Annyi ember él Sanghajban, mint Magyarországon, Ausztriában és Írországban együttvéve, emiatt volt ennek egy érdekes lüktetése. Illetve ami még szerintem igazán tiszteletre méltó, hogy régebben óriási szmog volt a városban a gyárak, illetve az autók miatt, mára azonban inkább elektromos autók járják az utcákat, így sem a szmog, sem a zaj nem jellemző. Az étkezésekkel sem volt bajunk: szerencsére a nagyvárosok előnye, hogy az ember bőven találhat európai ízket, ételeket is, de mi kifejezetten szeretjük a kínai kosztot – még a kisfiunk is!” – mesélte mosolyogva a színésznő.