Most érkezett: halálos háztűzzel indult a szenteste

December 24-én hajnali öt órakor kigyulladt egy épület Hajdúszováton a József Attila utcában. Szenteste hajnalán egy családi házhoz épített, életvitelszerűen lakott melléképületben keletkezett tűz, a lángok a házra is átterjedtek. A konyha és a nappali égett ötven négyzetméteren. A tűzoltók egy idős, mozgásában korlátozott nőt hoztak ki az égő épületből, azonban az életét már nem lehetett megmenteni.

Halálos háztűzről érkezett hír szenteste reggelén (Fotó: Pexels – Képünk Illusztráció!)

Már szenteste hajnalán akadt dolga a tűzoltóknak

A lángok megfékezése fél órát vett igénybe. A szenteste hajnalán keletkezett tűz okát a katasztrófavédelem által indított tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni – közölte a katasztrófavédelem.