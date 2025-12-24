Most érkezett: halálos háztűzzel indult a szenteste

RETRO RÁDIÓ

December 24-én hajnali öt órakor kigyulladt egy épület Hajdúszováton a József Attila utcában. Szenteste hajnalán egy családi házhoz épített, életvitelszerűen lakott melléképületben keletkezett tűz, a lángok a házra is átterjedtek. A konyha és a nappali égett ötven négyzetméteren. A tűzoltók egy idős, mozgásában korlátozott nőt hoztak ki az égő épületből, azonban az életét már nem lehetett megmenteni.

Halálos háztűzről érkezett hír szenteste reggelén (Fotó: Pexels – Képünk Illusztráció!)

Már szenteste hajnalán akadt dolga a tűzoltóknak

A lángok megfékezése fél órát vett igénybe. A szenteste hajnalán keletkezett tűz okát a katasztrófavédelem által indított tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni – közölte a katasztrófavédelem.

Karácsonykor, akárcsak az év többi napján, csaknem kétezer tűzoltó van szolgálatban ötszáz járművel. Riasztást követően százhúsz másodpercen belül elindulnak oda, ahol baj van. Egy kis odafigyeléssel elkerülhetjük, hogy velük kelljen karácsonyozni.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
