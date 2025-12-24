Most érkezett: halálos háztűzzel indult a szenteste
Egy idős nő az áldozat. Szomorú hír érkezett szenteste.
December 24-én hajnali öt órakor kigyulladt egy épület Hajdúszováton a József Attila utcában. Szenteste hajnalán egy családi házhoz épített, életvitelszerűen lakott melléképületben keletkezett tűz, a lángok a házra is átterjedtek. A konyha és a nappali égett ötven négyzetméteren. A tűzoltók egy idős, mozgásában korlátozott nőt hoztak ki az égő épületből, azonban az életét már nem lehetett megmenteni.
Már szenteste hajnalán akadt dolga a tűzoltóknak
A lángok megfékezése fél órát vett igénybe. A szenteste hajnalán keletkezett tűz okát a katasztrófavédelem által indított tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni – közölte a katasztrófavédelem.
Karácsonykor, akárcsak az év többi napján, csaknem kétezer tűzoltó van szolgálatban ötszáz járművel. Riasztást követően százhúsz másodpercen belül elindulnak oda, ahol baj van. Egy kis odafigyeléssel elkerülhetjük, hogy velük kelljen karácsonyozni.
