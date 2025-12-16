Szívszorító: ezt teszik a helyiek a zagyvarékasi tűzvészvész áldozatának családjáért

Baljós füstfelhő tört az ég felé pénteken (december 12.) délután a zagyvarékasi Nefelejcs utcában. Hamarosan kiderült: hatalmas a baj, az egyik utcabeli családi ház ugyanis lángra kapott. A füstöt szemlélve többen azonnal az épülethez rohantak, ahol ekkor már az egész konyha lángokban állt, a tűz pedig tovább terjedt. A környékbeliek a füst és a tűz dacára sem haboztak: azonnal berohantak az égő épületbe.

Józsi bácsi életét már nem lehetett megmenteni. Zagyvarékasi otthonuk is megsemmisült, feleségének szinte semmije nem maradt Fotó: szoljon.hu/Nagy Balázs

Összefogtak a zagyvarékasi tűz áldozatának családjáért

Bár az ott élő feleség éppen dolgozott, férje, H. József éppen bent volt az épületben. Csoda, de a berohanó hősök még élve vonszolták ki a házból: úgy tudni, hogy Józsi bácsi ekkor még nem csak, hogy éleben volt, kommunikálni is tudott velük és a kiérkező mentősökkel. Állapota azonban már ekkor válságosra fordult: hamarosan elvesztette az eszméletét, szervezete pedig összeomlott. A mentősök mindent megtettek érte, információink szerint hosszú időn keresztül próbálták őt újraéleszteni. Sajnos azonban a harc ellenére Józsi bácsi életét már nem lehetett megmenteni, a férfi a helyszínen elhunyt.

A helyiek azóta is egy emberként gyászolják a köztiszteletben álló férfit. Úgy tudni, hogy a nyugdíjas korábban hosszú éveken keresztül mozodonyvezetőként dolgozott, de nyugdíjazása után is igencsak aktív életet élt: gondozta a házat és annak környékét, ellátta az állatokat, művelte a kertet, és a helybelieknek is segített kisebb-nagyobb javításokban.

Nagyon aktív maradt, folyamatosan csinált valamit, segített a helybelieknek az apróbb javításokban. Nagyon kedves bácsi volt, nagyon szerettük. A szívünk megszakad attól, ami vele és a szegény feleségével történt

- mondta korábban a Borsnak az egyik helybeli.

A helyiek összefogtak Józsi bácsi feleségéért Fotó: szoljon.hu/Nagy Balázs

Hozzátette, a feleségének semmije nem maradt: a ház mellett az összes ingóságuk is porrá égett. Bár az asszony rokonainál él jelenleg, de a gyász mellett otthona elvesztésével is meg kell küzdenie. A környékbeliek viszont nem hagyták magára: lapunk úgy értesült, hogy a tűzvész után szinte azonnal összefogtak az összetört asszonyért, és gyűjtést szerveztek nekik.

Borzalmas, ami velük történt. Nem volt kérdés, hogy azonnal gyűjtés indul, próbálunk segíteni, ahogyan csak lehet

- mondta egy helybeli. Hozzátette, mindenki mással igyekszik beszállni: ki ruhákkal, ki bútorral, ki használati tárgyakkal segít. Úgy tudni, hogy egyre bővül a gyűjtés, a tárgyak már halmozódnak.