Ezzel a nagyon hihető módszerrel szedik el a pénzedet a csalók - így tudod megvédeni a számládat

Az unokázós csalók után, most itt van az új adathalász-módszer. A csalók megtévesztő SMS-sel próbálják a gyanútlan áldozataikat rávenni arra, hogy kattintsanak egy linkre, ám ha ezt megteszik, akár a bankszámlájukon fekvő pénz is bánhatja. Érdemes tehát vigyázni!

Szerző: M. N.
Létrehozva: 2026.01.08. 10:00
csalás becsapás üzenet

A csalók állandóan azon dolgoznak, hogy újabb és újabb módszerekkel férkőzhessenek közel a pénztárcánkhoz. Ezúttal is terjed egy csalás, ami nagyon hasonlít a korábban népszerű „unokázós” átveréshez. Sajnos erre is könnyű rászaladni, ami akár azt is eredményezheti, hogy kifosztják a bankszámlánkat. 

csalás
Újabb csalás terjed, ne dőlj be neki! Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Újabb csalás terjed

A jól ismert „unokázós” csaláshoz ismert átverés terjed, ezúttal SMS-ben. Az előbbinek az volt a menete, hogy egy ismeretlen számról felhívták az idős embereket, mondván, hogy az unokájuk bajban van, esetleg balesetet szenvedett és azonnal szüksége lenne pénzre. Amikor a bűnözők úgy érezték, meggyőzték az áldozatot, akkor ellátogattak a címére, ahol az idősek, jóhiszeműen pénzt adtak át nekik az unokájuk védelmében. 

csalás
Így próbálkoznak most a csalók Fotó: olvasói

A legújabb csalás is a rokoni szálakra épít, ugyanis ezúttal a gyerek-szülő kapcsolatot próbálják kiaknázni. SMS-ben azt az üzenetet küldik el, hogy: „Szia Apa! Tönkrement a telefonom, ez az új számom, kérlek írj egy üzenetet WhatsApp-on.” És egy gyanús link következik. Elsőnek annyira hihető lehet, hogy az ember akár rögtön kattint is a linkre, hogy felvegye a gyermekével a kapcsolatot, ám mégis inkább azt tanácsolnánk, hogy ne tegye. Az üzenetben elküldött gyanús link ugyanis adathalász vírust tartalmazhat, amivel akár a bankkártya adatainkhoz is hozzáférhetnek. 

Én is kaptam ilyen SMS-t. Eléggé meglepődtem, szerintem nagyon hiteles. Ha lenne gyermekem, aki hasonlót küldhet, akkor szerintem rá is kattintok a linkre. Én azt mondom, hogy legyen mindenki nagyon óvatos 

– mondta el lapunknak László.

Mit tegyünk a csalók ellen?

Javasoljuk, hogy mindig minden esetben körültekintően vásároljunk az interneten. Ne adjuk meg a kártyaadatainkat sehol, illetve ha hasonló hívásokat és SMS-eket kapunk, akkor semmiképpen sem kattintsunk a linkre. Inkább próbáljuk meg felhívni a hozzátartozónkat, hogy valóban tőle érkezett-e az üzenet. Amennyiben hasonló csalás áldozatai lettünk, mindenképp jelentsük a rendőrségen!

 

