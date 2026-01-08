Ezzel a nagyon hihető módszerrel szedik el a pénzedet a csalók - így tudod megvédeni a számládat
Az unokázós csalók után, most itt van az új adathalász-módszer. A csalók megtévesztő SMS-sel próbálják a gyanútlan áldozataikat rávenni arra, hogy kattintsanak egy linkre, ám ha ezt megteszik, akár a bankszámlájukon fekvő pénz is bánhatja. Érdemes tehát vigyázni!
A csalók állandóan azon dolgoznak, hogy újabb és újabb módszerekkel férkőzhessenek közel a pénztárcánkhoz. Ezúttal is terjed egy csalás, ami nagyon hasonlít a korábban népszerű „unokázós” átveréshez. Sajnos erre is könnyű rászaladni, ami akár azt is eredményezheti, hogy kifosztják a bankszámlánkat.
Újabb csalás terjed
A jól ismert „unokázós” csaláshoz ismert átverés terjed, ezúttal SMS-ben. Az előbbinek az volt a menete, hogy egy ismeretlen számról felhívták az idős embereket, mondván, hogy az unokájuk bajban van, esetleg balesetet szenvedett és azonnal szüksége lenne pénzre. Amikor a bűnözők úgy érezték, meggyőzték az áldozatot, akkor ellátogattak a címére, ahol az idősek, jóhiszeműen pénzt adtak át nekik az unokájuk védelmében.
A legújabb csalás is a rokoni szálakra épít, ugyanis ezúttal a gyerek-szülő kapcsolatot próbálják kiaknázni. SMS-ben azt az üzenetet küldik el, hogy: „Szia Apa! Tönkrement a telefonom, ez az új számom, kérlek írj egy üzenetet WhatsApp-on.” És egy gyanús link következik. Elsőnek annyira hihető lehet, hogy az ember akár rögtön kattint is a linkre, hogy felvegye a gyermekével a kapcsolatot, ám mégis inkább azt tanácsolnánk, hogy ne tegye. Az üzenetben elküldött gyanús link ugyanis adathalász vírust tartalmazhat, amivel akár a bankkártya adatainkhoz is hozzáférhetnek.
Én is kaptam ilyen SMS-t. Eléggé meglepődtem, szerintem nagyon hiteles. Ha lenne gyermekem, aki hasonlót küldhet, akkor szerintem rá is kattintok a linkre. Én azt mondom, hogy legyen mindenki nagyon óvatos
– mondta el lapunknak László.
Mit tegyünk a csalók ellen?
Javasoljuk, hogy mindig minden esetben körültekintően vásároljunk az interneten. Ne adjuk meg a kártyaadatainkat sehol, illetve ha hasonló hívásokat és SMS-eket kapunk, akkor semmiképpen sem kattintsunk a linkre. Inkább próbáljuk meg felhívni a hozzátartozónkat, hogy valóban tőle érkezett-e az üzenet. Amennyiben hasonló csalás áldozatai lettünk, mindenképp jelentsük a rendőrségen!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre