Újabb SMS-csalás terjed: Yettel-üzenetnek látszik, de lenullázzák a számlád – így működik a trükk
Egy gyanútlan felhasználó mindössze egy linkre kattintott és percek alatt leürült a bankszámlája. Egy klasszikusnak tűnő SMS-csalás ütötte fel újra a fejét Magyarországon.
Az SMS-csalás az elmúlt napokban tömegesen jelent meg a magyar felhasználók telefonjain, a Yettel pedig korábban hivatalos figyelmeztetést adott ki a csalók módszeréről.
Ismerős számról érkezik az SMS, mégsem a Yettel küldi
A Teol beszámolója szerint ezek olyan üzenetek látszólag a Yetteltől érkeznek, sok esetben még a feladó telefonszáma is megegyezik a szolgáltató által korábban használt számokkal: a csalók rendszerint a +36 20 900 0924-es számot használják. A Yettel Hungary korábban már a Facebookon figyelmeztetett. A hozzászólások szerint sokan kaptak adathalász SMS-t, többen rámutattak arra is, hogy a Yettel mindig tegez az üzeneteiben, ezért a magázódó szöveg is azonnal gyanús lehet.
A cég azt kéri, hogy:
- ne kattintsunk a linkre,
- ne adjunk meg semmilyen adatot,
- és minden online ügyintézést kizárólag az alkalmazásban vagy a Yettel hivatalos honlapján végezzünk.
Hogyan működik maga az SMS-csalás?
A csalók egy adathalász oldalt hoztak létre www.yettelhu.top címen. Az SMS arról tájékoztat minket, hogy a címzettnek olyan hűségpontjai vannak, amelyeket elektromos fogkefére, fülhallgatóra, háztartási gépekre vagy akár forrólevegős sütőre válthat.
Az üzenet több ponton is gyanús:
- magyartalan, ékezet nélküli szöveget használ,
- túl jó ajánlatot kínál, mindezt
- hamis domainen,
- sürgető hangnemben.
A legnagyobb veszély azonban csak ezután következik. Aki a gyanús linkre kattint, egy hamis fizetési felületre jut, ahol elkérik:
- a bankkártya számát,
- a lejárati dátumot,
- a CVC-kódot.
Amint ezeket megadja az érintett, a csalók azonnal megkísérlik leüríteni a teljes számlaegyenleget.
A módszer azért különösen alattomos, mert a használt telefonszám valóban továbbít üzeneteket a Yettelhez hasonló cégek nevében, így a felhasználók többsége nem gyanakszik.
Lapunknak megszólalt egy áldozat, akit kérésére Gergelyként idézünk, hiszen nem szeretné, hogy a valódi neve kiderüljön.
Figyelmetlen voltam, rákattintottam a linkre, de nem láttam semmi furcsát
– mesélte, hozzátéve, hogy minden csak órákkal később derült ki:
1-2 órával később hívott a bank, hogy több gyanús tranzakciót kezdeményeztem. Mint kiderült, addigra gyakorlatilag leszívták a számlám. Ráadásul a bank szerint a pénzt már nem lehet visszahívni.
Gergely feljelentést tett a rendőrségen, de a rendőrök azt mondták neki: a legtöbb ilyen esetben szinte esélytelen megtalálni a tettest, mert a pénz akár több országon keresztül tűnhet el.
Segíthet a bank? Tanácsokat adnak a fórumokon
A Redditen is felkapott téma lett az ominózus csalás, ahol több felhasználó azt írta: bizonyos esetekben a bankok mégis azonosítani tudják az elkövetőt, ha időben érkezik a gyanús jelzés.
Mit tehetsz, hogy ne válj áldozattá?
A legfontosabb tanács: soha, semmilyen körülmények között ne adj meg bankkártyaadatokat SMS-ben küldött linkeken keresztül.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre