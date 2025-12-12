RETRO RÁDIÓ

Újabb SMS-csalás terjed: Yettel-üzenetnek látszik, de lenullázzák a számlád – így működik a trükk

Egy gyanútlan felhasználó mindössze egy linkre kattintott és percek alatt leürült a bankszámlája. Egy klasszikusnak tűnő SMS-csalás ütötte fel újra a fejét Magyarországon.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.12. 20:00
sms csalás yettel hungary csaló áldozat

Az SMS-csalás az elmúlt napokban tömegesen jelent meg a magyar felhasználók telefonjain, a Yettel pedig korábban hivatalos figyelmeztetést adott ki a csalók módszeréről. 

Sms-csalás áldozatává válnak a Yettel ügyfelei.
Ha bedőlünk a a netes csalók adathalász SMS-einek, utána már gyorsan megvan a baj 
Fotó: Pexels/Illusztráció

Ismerős számról érkezik az SMS, mégsem a Yettel küldi 

A Teol beszámolója szerint ezek olyan üzenetek látszólag a Yetteltől érkeznek, sok esetben még a feladó telefonszáma is megegyezik a szolgáltató által korábban használt számokkal: a csalók rendszerint a +36 20 900 0924-es számot használják. A Yettel Hungary korábban már a Facebookon figyelmeztetett. A hozzászólások szerint sokan kaptak adathalász SMS-t, többen rámutattak arra is, hogy a Yettel mindig tegez az üzeneteiben, ezért a magázódó szöveg is azonnal gyanús lehet

A cég azt kéri, hogy: 

  • ne kattintsunk a linkre, 
  • ne adjunk meg semmilyen adatot, 
  • és minden online ügyintézést kizárólag az alkalmazásban vagy a Yettel hivatalos honlapján végezzünk. 

Hogyan működik maga az SMS-csalás? 

A csalók egy adathalász oldalt hoztak létre www.yettelhu.top címen. Az SMS arról tájékoztat minket, hogy a címzettnek olyan hűségpontjai vannak, amelyeket elektromos fogkefére, fülhallgatóra, háztartási gépekre vagy akár forrólevegős sütőre válthat

Az üzenet több ponton is gyanús: 

  • magyartalan, ékezet nélküli szöveget használ, 
  • túl jó ajánlatot kínál, mindezt
  • hamis domainen, 
  • sürgető hangnemben. 

A legnagyobb veszély azonban csak ezután következik. Aki a gyanús linkre kattint, egy hamis fizetési felületre jut, ahol elkérik: 

  • a bankkártya számát, 
  • a lejárati dátumot, 
  • a CVC-kódot. 

Amint ezeket megadja az érintett, a csalók azonnal megkísérlik leüríteni a teljes számlaegyenleget

A módszer azért különösen alattomos, mert a használt telefonszám valóban továbbít üzeneteket a Yettelhez hasonló cégek nevében, így a felhasználók többsége nem gyanakszik. 

Az SMS-csalás során nyomást gyakorolnak a címzettekre Fotó: MTI/Képünk illusztráció

Lapunknak megszólalt egy áldozat, akit kérésére Gergelyként idézünk, hiszen nem szeretné, hogy a valódi neve kiderüljön. 

Figyelmetlen voltam, rákattintottam a linkre, de nem láttam semmi furcsát

– mesélte, hozzátéve, hogy minden csak órákkal később derült ki:  

1-2 órával később hívott a bank, hogy több gyanús tranzakciót kezdeményeztem. Mint kiderült, addigra gyakorlatilag leszívták a számlám. Ráadásul a bank szerint a pénzt már nem lehet visszahívni.

Gergely feljelentést tett a rendőrségen, de a rendőrök azt mondták neki: a legtöbb ilyen esetben szinte esélytelen megtalálni a tettest, mert a pénz akár több országon keresztül tűnhet el. 

Segíthet a bank? Tanácsokat adnak a fórumokon 

A Redditen is felkapott téma lett az ominózus csalás, ahol több felhasználó azt írta: bizonyos esetekben a bankok mégis azonosítani tudják az elkövetőt, ha időben érkezik a gyanús jelzés. 

Mit tehetsz, hogy ne válj áldozattá? 

A legfontosabb tanács: soha, semmilyen körülmények között ne adj meg bankkártyaadatokat SMS-ben küldött linkeken keresztül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu