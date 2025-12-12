Újabb SMS-csalás terjed: Yettel-üzenetnek látszik, de lenullázzák a számlád – így működik a trükk

Az SMS-csalás az elmúlt napokban tömegesen jelent meg a magyar felhasználók telefonjain, a Yettel pedig korábban hivatalos figyelmeztetést adott ki a csalók módszeréről.

Ha bedőlünk a a netes csalók adathalász SMS-einek, utána már gyorsan megvan a baj

Fotó: Pexels/Illusztráció

Ismerős számról érkezik az SMS, mégsem a Yettel küldi

A Teol beszámolója szerint ezek olyan üzenetek látszólag a Yetteltől érkeznek, sok esetben még a feladó telefonszáma is megegyezik a szolgáltató által korábban használt számokkal: a csalók rendszerint a +36 20 900 0924-es számot használják. A Yettel Hungary korábban már a Facebookon figyelmeztetett. A hozzászólások szerint sokan kaptak adathalász SMS-t, többen rámutattak arra is, hogy a Yettel mindig tegez az üzeneteiben, ezért a magázódó szöveg is azonnal gyanús lehet.

A cég azt kéri, hogy: ne kattintsunk a linkre,

ne adjunk meg semmilyen adatot,

és minden online ügyintézést kizárólag az alkalmazásban vagy a Yettel hivatalos honlapján végezzünk.

Hogyan működik maga az SMS-csalás?

A csalók egy adathalász oldalt hoztak létre www.yettelhu.top címen. Az SMS arról tájékoztat minket, hogy a címzettnek olyan hűségpontjai vannak, amelyeket elektromos fogkefére, fülhallgatóra, háztartási gépekre vagy akár forrólevegős sütőre válthat.

Az üzenet több ponton is gyanús:

magyartalan, ékezet nélküli szöveget használ,

túl jó ajánlatot kínál, mindezt

hamis domainen,

sürgető hangnemben.

A legnagyobb veszély azonban csak ezután következik. Aki a gyanús linkre kattint, egy hamis fizetési felületre jut, ahol elkérik:

a bankkártya számát,

a lejárati dátumot,

a CVC-kódot.

Amint ezeket megadja az érintett, a csalók azonnal megkísérlik leüríteni a teljes számlaegyenleget.

A módszer azért különösen alattomos, mert a használt telefonszám valóban továbbít üzeneteket a Yettelhez hasonló cégek nevében, így a felhasználók többsége nem gyanakszik.

Az SMS-csalás során nyomást gyakorolnak a címzettekre Fotó: MTI/Képünk illusztráció

Lapunknak megszólalt egy áldozat, akit kérésére Gergelyként idézünk, hiszen nem szeretné, hogy a valódi neve kiderüljön.

Figyelmetlen voltam, rákattintottam a linkre, de nem láttam semmi furcsát

– mesélte, hozzátéve, hogy minden csak órákkal később derült ki:

1-2 órával később hívott a bank, hogy több gyanús tranzakciót kezdeményeztem. Mint kiderült, addigra gyakorlatilag leszívták a számlám. Ráadásul a bank szerint a pénzt már nem lehet visszahívni.

Gergely feljelentést tett a rendőrségen, de a rendőrök azt mondták neki: a legtöbb ilyen esetben szinte esélytelen megtalálni a tettest, mert a pénz akár több országon keresztül tűnhet el.

Segíthet a bank? Tanácsokat adnak a fórumokon A Redditen is felkapott téma lett az ominózus csalás, ahol több felhasználó azt írta: bizonyos esetekben a bankok mégis azonosítani tudják az elkövetőt, ha időben érkezik a gyanús jelzés.

Mit tehetsz, hogy ne válj áldozattá?

A legfontosabb tanács: soha, semmilyen körülmények között ne adj meg bankkártyaadatokat SMS-ben küldött linkeken keresztül.