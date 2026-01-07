Káosz és felelőtlenség Karácsony Gergely vezetése alatt - fotókon mutatjuk hogy néz ki Budapest a hó fogságában

Az első jelentősebb havazás után több fővárosi kerületből érkeztek panaszok nehezen járható utakról, akadozó tömegközlekedésről és lassú beavatkozásról. Bár Karácsony Gergely főpolgármester szerint a város felkészült volt, a mindennapi tapasztalatok sok budapesti számára ennek ellenkezőjét mutatták. A kormánypárti értékelések szerint a problémák nem elszigetelt esetek, hanem egy hosszabb ideje tartó irányítási válság tünetei. A Fidesz fővárosi frakciója úgy látja: a városvezetés kommunikációja és a tényleges intézkedések között komoly szakadék alakult ki. Ami biztos, a budapesti hóhelyzet katazstrófális.

Budapesti hóhelyzet. A mellékutcákon nyoma sincs a hókotrónak Fotó: TumbaszHedi

Budapesti hóhelyzet – újabb próbatétel a fővárosi vezetésnek

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője nyilatkozataiban hangsúlyozta, hogy Budapest működésében mára állandósult a bizonytalanság. Szerinte a hóhelyzet csak egy újabb példa arra, hogy a városvezetés nem képes gyors és hatékony döntéseket hozni, miközben a lakók viselik a következményeket. A frakcióvezető szerint a közlekedési fennakadások, a pénzügyi nehézségek és a városi cégek körüli botrányok mind ugyanarra a problémára mutatnak rá: hiányzik az erős, felelős városirányítás.

Budapesti hóhelyzet. Ritka kép egy hókotróról. Bár érdemi munkát nem végez a felemelt tolólapáttal. Fotó: Gábor Zoltán

A Fidesz álláspontja: stabilitás és működőképesség

A kormánypártok hangsúlyozzák, hogy a kormány az elmúlt időszakban is biztosította a főváros működéséhez szükséges forrásokat, és kész lenne további együttműködésre is. Álláspontjuk szerint azonban a támogatások önmagukban nem elegendőek, ha a városvezetés nem él velük hatékonyan.

A Fidesz narratívája szerint Budapestnek kiszámítható, cselekvőképes vezetésre van szüksége, amely nem magyarázatokat keres, hanem megoldásokat kínál – különösen rendkívüli helyzetekben, mint amilyen a téli időjárás is. A budapesti hóhelyzet ismét rávilágított a főváros vezetése körüli alapvető vitákra. A Fidesz szerint a jelenlegi városvezetés nem képes megfelelni a mindennapi kihívásoknak. De nem is tudta tétlenül nézni Szentkirályi Alexandra Karácsony Gergely tehetetlenségét. Hólapátot ragadott és maga ment ki egy villamos megállóba, hogy megtisztítsa a járdafelületet az oda fagyott hótól. Erről egy videót is megosztott.

