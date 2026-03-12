Letaglózó: mellrákot diagnosztizáltak a népszerű színész feleségénél

Ricky Gervais párjánál, Jane Fallonnál mellrákot diagnosztizáltak. Az írónőnek semmilyen tünete nem volt – közölte a Mirror. Az Office sztárjának szerelme részletesen beszámolt a diagnózisáról.

Mellrákkal diagnosztizálták a világhírű színész szerelmét Forrás: unsplash (illusztráció!)

Mellrákkal diagnosztizálták a világhírű színész szerelmét

Ricky Gervais párja, Jane Fallon bestselleríró elárulta, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála, annak ellenére, hogy semmilyen tünetet nem tapasztalt.

Páran észrevették, hogy mostanában kicsit csendesebb voltam. Körülbelül egy hónapja mellrákot diagnosztizáltak nálam – szerencsére nagyon korai stádiumban és a kilátások kiválóak

– tájékoztatta követőit a humorista párja.

Karácsony előtt egy héttel voltam egy mammográfiás vizsgálaton. Nem voltak tüneteim, de a fantasztikus orvosom észrevett valami gyanúsat, ezért további vizsgálatokra küldött, majd végül biopsziára

Jane elmondta, hogy ezután több mammográfián és biopszián is járt és MRI-vizsgálaton is átesett.

Sok minden történt, nem fogok hazudni. De a műtétemet a jövő hét utáni hétre ütemezték és most már csak túl akarok lenni rajta

Jane Fallon 1982 óta van együtt Ricky Gervais-szel. Sikeres írói karrierje mellett televíziós producerként is dolgozott.

Egy közelmúltbeli podcastben pályájuk kezdetéről beszélt.

Úgy éreztem, hogy a létrának azon fokán állok, ahol lenni szeretnék. Tudtam, hogy ha megtalálom az utam a tévézésbe, az olyan lesz, amit szeretek és amiből karriert építhetek

– mesélte, majd hozzátette: