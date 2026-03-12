Megszólalt Gulácsi Péter, az utolsó szalmaszálért küzd

Majd’ egy hónappal a sérülése után újra kapusedzésen vett részt Gulácsi Péter. Az RB Leipzig futballcsapatának magyar legendája a bal térdében elszenvedett szalagszakadás után egyelőre csak egyéni munkát végezhet Frederik Gössling kapusedző irányításával. A klub egyik támogatója a BMW rendezvényén elmondta: április elejétől, a válogatott szünet után már tökéletesen meggyógyulva visszatérhet a pályára.

Gulácsi Péter és Orbán Willi (jobbra) is 2027-ig maradhat Lipcsében, de akár már nyáron elengednék őket – Fotó: Getty Images

Ehhez persze az is kell, hogy a helyetteseként eleinte hibázgató, de legutóbb már bravúrt bravúrra halmozó, tizenegyest is védő Maarten Vandevoordt rovására visszakerüljön a lipcsei kezdőcsapatba.

+++ Perso-Update vor dem öffentlichen Training +++



Péter #Gulácsi absolviert heute eine individuelle Einheit auf dem Platz.



Xaver #Schlager und Assan #Ouédraogo absolvieren wieder Teile des Mannschaftstrainings.



Kosta #Nedeljković trainiert aufgrund von Rückenproblemen… pic.twitter.com/hVC2xxaD6n — RB Leipzig (@RBLeipzig) March 11, 2026

Nagyon szépen gyógyul. Jó úton haladok, reálisan a válogatott szünet után térhetek vissza. Minden a terv szerint halad, sőt egy picit még gyorsabban is.

Már részt vettem kapusedzésen is, olyan összetett feladatokat végeztem, amelyeknél még óvatosnak kell lennem. De nagyon remélem, hogy a jövő héten már teljes mértékben terhelhető leszek.

Az a célom, hogy utána a Bremen ellen (április 4-én – a szerző) újra pályán lehessek

– mondta Gulácsi, akit azzal kapcsolatban is kérdeztek, hogy a felépülése esetén biztosan visszakapja-e a helyét a kapuban.

– Maarten elsőrangúan végzi a dolgát. Fontos, hogy ezen a poszton stabilitás legyen, akkor is, ha valamelyikünk kiesik. Most nyugalomra van szükségünk. Maartennek a meccsekre, nekem pedig a gyógyulásra kell összpontosítanom – mondta Gulácsi diplomatikusan.

Gulácsi Péter és Orbán Willi már nyáron távozhatnak Lipcséből

Miután nemrég 2027 nyaráig szerződést hosszabbított a 2015 óta szolgált RB-vel, egybehangzó sajtóhírek szerint a következő szezonban már a jövő nagy kapusának tartott Vandevoordt lesz a kezdő kettejük közül. Sőt, a Sport Bild legutóbbi nyomtatott számában megjelent cikk szerint Gulácsi mégis távozhat a nyáron. Már az utódjelöltje is ismert az augsburgi Finn Dahmen személyében.

Hasonló a helyzet az RB Leipzig másik veteránjával, Orbán Willivel. Miként a magyar kapus, a 33 éves védő is remekül teljesít ebben a szezonban, a szerződése pedig jövő nyárig érvényes. A Bild úgy értesült, hogy a klubvezetők nem akarják meghosszabbítani a megállapodást, sőt akár már a nyáron elengednék a védelem oszlopát. Az utóda a Stade Reimstől már leigazolt 20 éves Abdoul Koné, a 23 éves freiburgi Max Rosenfelder és a 19 éves hamburgi Luka Vuskovic közül kerülhet ki.