Megszólalt Gulácsi Péter, az utolsó szalmaszálért küzd
Rossz hírt kapott, már csak egy esélye maradt az RB Leipzig magyar klublegendájának. Gulácsi Péter újra edzésbe állt a súlyos sérülése után, de nyáron távozhat.
Majd’ egy hónappal a sérülése után újra kapusedzésen vett részt Gulácsi Péter. Az RB Leipzig futballcsapatának magyar legendája a bal térdében elszenvedett szalagszakadás után egyelőre csak egyéni munkát végezhet Frederik Gössling kapusedző irányításával. A klub egyik támogatója a BMW rendezvényén elmondta: április elejétől, a válogatott szünet után már tökéletesen meggyógyulva visszatérhet a pályára.
Ehhez persze az is kell, hogy a helyetteseként eleinte hibázgató, de legutóbb már bravúrt bravúrra halmozó, tizenegyest is védő Maarten Vandevoordt rovására visszakerüljön a lipcsei kezdőcsapatba.
Nagyon szépen gyógyul. Jó úton haladok, reálisan a válogatott szünet után térhetek vissza. Minden a terv szerint halad, sőt egy picit még gyorsabban is.
Már részt vettem kapusedzésen is, olyan összetett feladatokat végeztem, amelyeknél még óvatosnak kell lennem. De nagyon remélem, hogy a jövő héten már teljes mértékben terhelhető leszek.
Az a célom, hogy utána a Bremen ellen (április 4-én – a szerző) újra pályán lehessek
– mondta Gulácsi, akit azzal kapcsolatban is kérdeztek, hogy a felépülése esetén biztosan visszakapja-e a helyét a kapuban.
– Maarten elsőrangúan végzi a dolgát. Fontos, hogy ezen a poszton stabilitás legyen, akkor is, ha valamelyikünk kiesik. Most nyugalomra van szükségünk. Maartennek a meccsekre, nekem pedig a gyógyulásra kell összpontosítanom – mondta Gulácsi diplomatikusan.
Gulácsi Péter és Orbán Willi már nyáron távozhatnak Lipcséből
Miután nemrég 2027 nyaráig szerződést hosszabbított a 2015 óta szolgált RB-vel, egybehangzó sajtóhírek szerint a következő szezonban már a jövő nagy kapusának tartott Vandevoordt lesz a kezdő kettejük közül. Sőt, a Sport Bild legutóbbi nyomtatott számában megjelent cikk szerint Gulácsi mégis távozhat a nyáron. Már az utódjelöltje is ismert az augsburgi Finn Dahmen személyében.
Hasonló a helyzet az RB Leipzig másik veteránjával, Orbán Willivel. Miként a magyar kapus, a 33 éves védő is remekül teljesít ebben a szezonban, a szerződése pedig jövő nyárig érvényes. A Bild úgy értesült, hogy a klubvezetők nem akarják meghosszabbítani a megállapodást, sőt akár már a nyáron elengednék a védelem oszlopát. Az utóda a Stade Reimstől már leigazolt 20 éves Abdoul Koné, a 23 éves freiburgi Max Rosenfelder és a 19 éves hamburgi Luka Vuskovic közül kerülhet ki.
Gulácsi és Orbán is 2015 nyarán, még a német másodosztályban csatlakozott a 2009-ben az ötödik vonalban kezdett lipcsei projekthez. Azóta a klub többszörös Bunesliga-dobogós, kétszeres Német Kupa-győztes, Szuperkupa-nyertes és Bajnokok Ligája-elődöntős lett velük – a kapus 361, a védő 377 tétmeccsen játszott.
Az őszi Bajnokok Ligája-szereplésért küzdő RB Leipzig legközelebb vasárnap (19.30, tv: Aréna 4) a jobb gólkülönbséggel közvetlenül előtte álló VfB Stuttgart vendége lesz a Bundesliga 26. fordulójában.
A Bundesliga állása:
- Bayern München 66 pont
- Borussia Dortmund 55
- Hoffenheim 49
- VfB Stuttgart 47 (50-34)
- RB Leipzig 47 (48-34)
- Bayer Leverkusen 44
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre