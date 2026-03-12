Ebben a szezonban már másodszor választották Gulácsi Pétert az RB Leipzig első számú kapusának a majd' 12 évvel fiatalabb Maarten Vandevoordt rovására. A 36. születésnapjához közelítő légiósunk remekül is védett, de mióta hetekre kidőlt egy térdsérüléssel, egyre inkább érződik, hogy a Bajnokok Ligája valaha volt legfiatalabb kapusát szánják a helyére. A lipcsei magyar klublegenda ifjú helyettese – és egyben utóda? – most egy sült krumplizással egybekötött interjút adott a német csapat honlapján, amelyben a példaképeiről is beszélt.

Maarten Vandevoordt (jobbra) a példaképeit sorolta, de Gulácsi Pétert nem említette (Fotó: BSR Agency)

Vandevoordt többek között elárulta, hogy gyerekkorában mezőnyjátékosként kezdte a futballt, és csak a Genkben váltott a kapusposztra, hogy aztán már 17 évesen BL-meccsen védje a hálót. Ezzel függ össze az is, hogy a modern labdarúgás követelményeinek megfelelően mindkét lábával jól bánik a labdával, és ebben Manuel Neuert tartja az abszolút példaképének.

Gulácsi Pétert nem sorolja a példaképei közé

Az öt évben is a világ legjobb kapusának választott, 2014-ben világbajnok Bayern-kapuson kívül két belga klasszist, a hozzá hasonlóan Sint-Truidenből indult Simon Mignolet-t és Thibaut Courtois-t nevezte még meg az idoljai között – meg sem említve a 11. éve Lipcsében szolgáló, őt két éve maga mögött tartó Gulácsi Pétert.

– Mignolet-val kezdeném, mert csodálatos karriert futott be, többek között a Liverpoolban is sok meccsen védett és Bajnokok Ligáját nyert. Courtois szerintem jelenleg a világ legjobb kapusa, fantasztikusan véd és megannyi trófeát hódított már el. Neuer pedig számomra minden idők legnagyobb kedvence. Imádom a stílusát, főleg a lábmunkáját, hogy időről időre őrült dolgokat művel a pályán – mondta Vandevoordt, aki jelenleg duplán akar bizonyítani a Bundesliga-csapat kapujában: egyrészt, hogy ha Gulácsi felépül, akkor se kerüljön vissza a kispadra, másrészt, hogy bekerüljön a belga válogatottba a nyári világbajnokságra (habár mindig is későn tervező típus volt, egyelőre leginkább a vb miatt nem foglalt le nyaralást).

A BL-szereplésről idén lemaradt, de oda visszavágyó RB Leipzig egyébként legközelebb vasárnap (19.30, tv: Aréna 4) a tabella negyedik helyén csak jobb gólkülönbséggel előtte álló VfB Stuttgart vendége lesz, a Bundesliga 26. fordulójában.