Napról napra egyre nagyobb a különbség a védett ár és a világpiaci ár között
A globális olajárrobbanás miatt mindennap egyre feljebb csúszik az üzemanyag világpiaci ára. Azonban a védett árnak köszönhetően a magyarok minden benzinkúton jóval olcsóbban tudnak tankolni, mint külföldön. Mutatjuk, hogy alakulnak ma az üzemanyagárak a világban!
Hétfőn éjfélkor lépett életbe az az intézkedés, amely maximalizálta az üzemanyagárakat a magyar benzinkutakon. A védett ár bevezetésének köszönhetően a benzin 595 forintba, míg a gázolajé 615 forintba kerül literenként. A szabályozásra azért volt szükség, mert a kőolaj világpiaci ára jelentős mértékben megnőtt az iráni háború kitörése és a közel-keleti olajválság következtében, amit Magyarországon a Magyar Péter szövetségese, Zelenszkij ukrán elnök által elrendelt olajblokád tovább súlyosbít. Ráadásul lángolnak a finomítók a Közel-Keleten, emiatt a kőolaj ára újra emelkedik, de a védett ár megvédi a magyarokat!
Jelenleg ekkora a különbség a piaci ár és a védett ár között:
|Világpiaci ár 2026.03.12. (Ft) (átlag )
|Védett ár (Ft)
|95-ös benzin
630
595
|Dízel
655
615
A védett ár bevezetése mellett a kormány a jövedéki adót is mérsékelte. Ezzel a lépéssel pedig az Európai Unió által előírt minimumszintre csökkentették az üzemanyagok után fizetendő jövedéki adót. Valamint „a biztonsági kőolajtermék-készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról” is szól egy rendelet, amely értelmében 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat bocsát a piacra és ezeket a készleteket 2026. május 15-ig lehet felhasználni.
Fontos tudni, hogy a védett ár csak is magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozik. A magánszemélyek mellett kiterjesztették a mezőgazdaságra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is. Azonban a visszaélések elkerülése érdekében szigorú feltételeket és ellenőrzési folyamatot szabtak meg:
csak a magyar rendszámmal rendelkező autókba, motorokba, teherautókba (7,5 tonnáig), traktorokba és mezőgazdasági gépekbe lehet védett árú üzemanyagot tankolni, és csak akkor, ha az üzemanyagot közvetlenül a jármű gyári tankjába töltik. Tehát külön edénybe, kannába vagy tartályba piaci áron lehet csak tankolni! Aki pedig jogosulatlanul ad át védett áras üzemanyagot másnak, nemcsak súlyos bírságra számíthat, hanem a járművét is elkobozhatják.
