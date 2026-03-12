RETRO RÁDIÓ

Napról napra egyre nagyobb a különbség a védett ár és a világpiaci ár között

A globális olajárrobbanás miatt mindennap egyre feljebb csúszik az üzemanyag világpiaci ára. Azonban a védett árnak köszönhetően a magyarok minden benzinkúton jóval olcsóbban tudnak tankolni, mint külföldön. Mutatjuk, hogy alakulnak ma az üzemanyagárak a világban!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.12. 10:11
Módosítva: 2026.03.12. 11:22
üzemanyag védett ár világpiaci ára háború

Hétfőn éjfélkor lépett életbe az az intézkedés, amely maximalizálta az üzemanyagárakat a magyar benzinkutakon. A védett ár bevezetésének köszönhetően a benzin 595 forintba, míg a gázolajé 615 forintba kerül literenként. A szabályozásra azért volt szükség, mert a kőolaj világpiaci ára jelentős mértékben megnőtt az iráni háború kitörése és a közel-keleti olajválság következtében, amit Magyarországon a Magyar Péter szövetségese, Zelenszkij ukrán elnök által elrendelt olajblokád tovább súlyosbít. Ráadásul lángolnak a finomítók a Közel-Keleten, emiatt a kőolaj ára újra emelkedik, de a védett ár megvédi a magyarokat!

védett ár
Egyre nagyobb a különbség a védett ár és a világpiaci ár között. Forrás: Unsplash

Jelenleg ekkora a különbség a piaci ár és a védett ár között:


 		Világpiaci ár 2026.03.12. (Ft) (átlag )Védett ár (Ft)
95-ös benzin

630

595

Dízel

655

615

A védett ár bevezetése mellett a kormány a jövedéki adót is mérsékelte. Ezzel a lépéssel pedig az Európai Unió által előírt minimumszintre csökkentették az üzemanyagok után fizetendő jövedéki adót. Valamint „a biztonsági kőolajtermék-készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról” is szól egy rendelet, amely értelmében 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat bocsát a piacra és ezeket a készleteket 2026. május 15-ig lehet felhasználni. 

Fontos tudni, hogy a védett ár csak is magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozik. A magánszemélyek mellett kiterjesztették a mezőgazdaságra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is. Azonban a visszaélések elkerülése érdekében szigorú feltételeket és ellenőrzési folyamatot szabtak meg:

 csak a magyar rendszámmal rendelkező autókba, motorokba, teherautókba (7,5 tonnáig), traktorokba és mezőgazdasági gépekbe lehet védett árú üzemanyagot tankolni, és csak akkor, ha az üzemanyagot közvetlenül a jármű gyári tankjába töltik. Tehát külön edénybe, kannába vagy tartályba piaci áron lehet csak tankolni! Aki pedig jogosulatlanul ad át védett áras üzemanyagot másnak, nemcsak súlyos bírságra számíthat, hanem a járművét is elkobozhatják.


 

 

háború A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu