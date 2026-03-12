Napról napra egyre nagyobb a különbség a védett ár és a világpiaci ár között

Hétfőn éjfélkor lépett életbe az az intézkedés, amely maximalizálta az üzemanyagárakat a magyar benzinkutakon. A védett ár bevezetésének köszönhetően a benzin 595 forintba, míg a gázolajé 615 forintba kerül literenként. A szabályozásra azért volt szükség, mert a kőolaj világpiaci ára jelentős mértékben megnőtt az iráni háború kitörése és a közel-keleti olajválság következtében, amit Magyarországon a Magyar Péter szövetségese, Zelenszkij ukrán elnök által elrendelt olajblokád tovább súlyosbít. Ráadásul lángolnak a finomítók a Közel-Keleten, emiatt a kőolaj ára újra emelkedik, de a védett ár megvédi a magyarokat!

Egyre nagyobb a különbség a védett ár és a világpiaci ár között. Forrás: Unsplash

Jelenleg ekkora a különbség a piaci ár és a védett ár között:



Világpiaci ár 2026.03.12. (Ft) (átlag ) Védett ár (Ft) 95-ös benzin 630 595 Dízel 655 615

A védett ár bevezetése mellett a kormány a jövedéki adót is mérsékelte. Ezzel a lépéssel pedig az Európai Unió által előírt minimumszintre csökkentették az üzemanyagok után fizetendő jövedéki adót. Valamint „a biztonsági kőolajtermék-készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról” is szól egy rendelet, amely értelmében 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat bocsát a piacra és ezeket a készleteket 2026. május 15-ig lehet felhasználni.

Fontos tudni, hogy a védett ár csak is magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozik. A magánszemélyek mellett kiterjesztették a mezőgazdaságra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is. Azonban a visszaélések elkerülése érdekében szigorú feltételeket és ellenőrzési folyamatot szabtak meg:

csak a magyar rendszámmal rendelkező autókba, motorokba, teherautókba (7,5 tonnáig), traktorokba és mezőgazdasági gépekbe lehet védett árú üzemanyagot tankolni, és csak akkor, ha az üzemanyagot közvetlenül a jármű gyári tankjába töltik. Tehát külön edénybe, kannába vagy tartályba piaci áron lehet csak tankolni! Aki pedig jogosulatlanul ad át védett áras üzemanyagot másnak, nemcsak súlyos bírságra számíthat, hanem a járművét is elkobozhatják.



