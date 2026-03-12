A Sugarloaf alapítója látja a fejlődést és érzi a biztonságot Magyarországon

Bármerre is nézünk most a világban, fejetlenséget, féktelen haragot és háborús eszkalációt látunk. Ezért is fontos tény, hogy Magyarország a béke apró kis szigete tudott maradni. De, ami még fontosabb, hogy ez a jövőben is így maradjon. Az, hogy ez a szó szerint is „lángoktól ölelt” kis ország ma biztonságos, köszönhető annak a radikális változásnak, amin mi együtt keresztülmentünk az elmúlt másfél évtizedben. Hiszen mind tudjuk, nem volt ez mindig így. Tóth Szabi a Sugarloaf zenekar vezetője szinte napra pontosan három évtizede járja be évente keresztbe-kasul az egész országot, így saját tapasztalatból beszél, amikor azt mondja, hatalmasat fejlődött a közbiztonság Magyarországon, amióta a Fidesz áll a kormányrúdnál - írja a Bors.

Tóth Szabi bármerre is járjon az országban, mindenhol nyugalom és szeretet veszi körül (Fotó: YouTube)

Tóth Szabi: „Számtalanszor rácsodálkozunk, mennyit épült-szépült az adott város”

A népszerű zenész minderről a Hazám magazinnak beszélt. „Bár nem szeretem a hangzatos kijelentéseket, de ettől még tény: Magyarország az otthont, a családomat, a barátaimat, a kultúrámat és a biztonságot jelenti számomra. Turnézó zenészként folyamatosan járjuk Magyarországot. A legtöbb városba visszajárunk, és amikor mondjuk több év után érkezünk meg valahová újra, számtalanszor rácsodálkozunk, mennyit épült-szépült az adott város” - kezdte a magazin első számának adott interjújában Tóth Szabi zenész, akit - járjon bármerre az országban -, hatalmas szeretettel fogadnak.

Magyarországon a kilencvenes évek közepén még voltak helyek, ahol izgulhattál a közbiztonság miatt, mára ez már nyomokban sincs.

„Szokták mondani, hogy a magyar nem egy mosolygós nép, én ezt is másképp látom. Lehet, csak én élek burokban, de bárhová megyünk, mindig kedves, vidám, vendégszerető emberekkel találkozunk, és nem csak a rajongókkal beszélünk ilyenkor” – fogalmazott a Sugarloaf zenekar alapítója.

Tóth Szabi bízik benne, hogy Magyarország ezután is a béke és a biztonság szigete marad (Fotó: YouTube)

„Imádnivaló ez a kiszámíthatatlan kiszámíthatóság...”

Tóth Szabi ugyanakkor nagyon szereti azt a kiszámítható, kiszámíthatatlanságot, ami ahogy ő fogalmaz, jellemzi ezt az apró, de a jelenkor viharainak stabilan ellenálló kis országot és az itt élőket. „Előre tudod például, hogy mire számíthatsz egy szabolcsi vagy egy baranyai városban. Mire hogyan reagálnak az emberek, kik lazábbak, és kik azok, akiknek bármit is mondasz, nem engednek el addig, amíg nem kóstoltad meg valaki pálinkáját. Imádom azt is, ahogy évszakonként az egyes vidékek változnak. Ősszel vagy télen máshogy lassul le Debrecen, Szombathely vagy Szeged. Csodálom, tavasszal hogyan ébredezik Miskolc, Kaposvár és nyáron mennyire őrült a Balaton. Vannak kedvenc városaink, de nyáron mindig a balatoni bulik a favoritok. Teljesen más a hangulat, amikor közvetlenül a vízpart mellett játszunk. Szóval imádnivaló ez a kiszámíthatatlan kiszámíthatóság, amit mindig érzünk egy koncertre menet” – mondta a Hazám magazinnak Tóth Szabi, aki pont ezt a hangulatot és életfelfogást szeretné tartósítani azzal, hogy tudja, mi is számára a biztos választás.



