Orbán Viktor beszélt a küldöttséggel: Zelenszkij elnök nem zsarolhatja tovább Magyarországot az olajblokáddal!
A szakértői küldöttség már intézkedik Kijevben.
A szakértőink már Kijevben.
Egy világméretű energiaválság küszöbén Zelenszkij elnök nem zsarolhatja tovább Magyarországot az olajblokáddal!
- írja Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójából, amelyben Czepek Gáborral beszélgetett az eddigi fejleményekről, és hogy mi lesz a további teendő a Barátság kőolajvezeték vizsgálata során.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy nem konfliktust, hanem megoldást keres a küldöttség,
ezért nagyon fontos mindenről dokumentációt készíteni, hiszen ez a bizonyíték arra, hogy a magyarok készek voltak tárgyalni.
A teljes videót ide kattintva nézheted meg:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre