Orbán Viktor beszélt a küldöttséggel: Zelenszkij elnök nem zsarolhatja tovább Magyarországot az olajblokáddal!

A szakértői küldöttség már intézkedik Kijevben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.12. 11:49
orbán viktor Barátság kőolajvezeték zelenszkij czepek gábor

A szakértőink már Kijevben. 

Egy világméretű energiaválság küszöbén Zelenszkij elnök nem zsarolhatja tovább Magyarországot az olajblokáddal!

- írja Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójából, amelyben Czepek Gáborral beszélgetett az eddigi fejleményekről, és hogy mi lesz a további teendő a Barátság kőolajvezeték vizsgálata során.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy nem konfliktust, hanem megoldást keres a küldöttség,

ezért nagyon fontos mindenről dokumentációt készíteni, hiszen ez a bizonyíték arra, hogy a magyarok készek voltak tárgyalni.

A teljes videót ide kattintva nézheted meg:

