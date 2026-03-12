Orbán Viktor beszélt a küldöttséggel: Zelenszkij elnök nem zsarolhatja tovább Magyarországot az olajblokáddal!

A szakértőink már Kijevben. Egy világméretű energiaválság küszöbén Zelenszkij elnök nem zsarolhatja tovább Magyarországot az olajblokáddal!

- írja Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójából, amelyben Czepek Gáborral beszélgetett az eddigi fejleményekről, és hogy mi lesz a további teendő a Barátság kőolajvezeték vizsgálata során.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy nem konfliktust, hanem megoldást keres a küldöttség,

ezért nagyon fontos mindenről dokumentációt készíteni, hiszen ez a bizonyíték arra, hogy a magyarok készek voltak tárgyalni.

