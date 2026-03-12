RETRO RÁDIÓ

Hankó Balázs: A HUNIVERZUM megnyitotta kapuit

Ismét megnyitotta kapuit a Huniverzum interaktív kiállítás, ahol egy különleges készítményt is bemutatnak. Tavaly több mint 92 ezer látogatót vonzott a kiállítás.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.12. 10:34
Módosítva: 2026.03.12. 10:35
hankó balázs semmelweis egyetem huniverzum kiállítás

Hankó Balázs Kultúráért és innovációért felelős miniszter a kutatás egyik szemészével, Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolttal, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatójával nézte meg a rendkívüli magyar fejlesztést, amelyről facebook videóban számoltak be.

HANKÓ Balázs
Fotó: Purger Tamás

A készítmény a mikrogravitációban jelentkező szemproblémák kezelésére kínál megoldást. Erre a találmányra azért volt szükség, mivel a súlytalanság állapotában gyakran alakul ki ödéma a szem környékén, ami a látás romlását okozhatja, miközben a hagyományos szemcseppek használata az űrben nehézkes, mert a folyadékcseppek lebegnek

A kutatók ezért egy polimeralapú, nanoméretű szálakból álló gyógyszerhordozó rendszert fejlesztettek ki, amely a szembe helyezve fokozatosan feloldódik, és biztosítja a hatóanyag felszívódását.

A fejlesztés a Spinsplit Kft., a Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem együttműködésében jött létre, orvosok, mérnökök és gyógyszerészek közös munkájával. A kutatás célja az volt, hogy mikrogravitációs környezetben vizsgálják a hordozórendszer működését. Erre az Axiom–4 űrmisszió során volt lehetőség a Nemzetközi Űrállomáson.

A  február 28-án újra megnyitott Huniverzum kiállítás a magyar űrprogram egyéb kutatásait és az egyetemek, kutatóintézetek együttműködését is bemutatja.

Hankó Balázs videóját itt tudod megnézni:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu