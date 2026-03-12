„Többször elájultam” – Döbbenetes vallomás: súlyos betegséggel küzdött az Exatlon 2026 Bajnoka

Négy év kihagyás után visszatér a TV2 legendás sport-realityje, az Exatlon Hungary. A Bajnokok és Kihívók a mesés Dominikai Köztársaságban zajló harcát március 23-tól követhetik nyomon a tévéznézők Palik László és Gelencsér Tímea műsorvezetése mellett – írta meg korábban a Bors. A Bajnokok csapatát erősíti Karvalics Eszter, aki INBA abszolút fitness bajnok, INBA naturál olimpikon, profi naturál testépítő címekkel büszkélkedhet. A csillogó érmek mögött azonban egy szomorú titok is lappang, ugyanis Eszter tavaly a TikTokon tálalt ki élete egyik legnehezebb időszakáról.

Az Exatlon sztárja őszintén beszélt arról, hogy milyen betegséggel küzdött (Fotó: Tumbász Hédi/Metropol)

Ezzel a betegséggel küzdött az Exatlon Bajnoka

Karvalics Eszter őszintén beszélt betegségéről, és hogy miért alakulhatott ez ki nála:

2018-ban meg kellett műteni a térdemet, akkor voltam tizenhat éves. Én előtte hosszú évekig versenyszerűen sportoltam. Amit én akkor felfogtam a történtekből, az az volt, hogy eddig sportoltam és mozogtam, és a műtét után az ágyat kellett nyomnom, nem mozoghattam tovább. Tini fejjel megijedtem attól, hogy Úristen mi lesz, el fogok hízni!

– kezdte Eszter.

Az Exatlon sztárja arra is kitért, hol eshetett ki a gyeplő a kezéből, ami az anorexia kialakulásához vezetett, és így folytatta: „Akkoriban kicsit utána néztem ennek a kalória számolgatós dolognak, és annyi eljutott az agyamig, hogy ha többet eszek, mint amennyit elégetek, akkor hízni fogok.. és egyszerűen elkezdtem nem enni... Ennek az lett az eredménye, hogy többször elájultam.”

Eszter azt is elmondta, egy dolog lebegett a szeme előtt, hogy vékony maradjon. Visszatekintve úgy véli, a szülei jó értelemben kontrollálták őt akkoriban, mert a legjobbat akarták neki.

Az egyetlen dolog, amit én tudtam irányítani, az az volt, hogy mikor és mennyit eszem

– mondta Karvalics Eszter.

Az Exatlon Bajnoka több testépítő versenyen elért címmel is büszkélkedhet (Fotó: Tumbász Hédi/Metropol)

Az Exatlon sztárja fontos társadalmi problémára hívta fel a figyelmet

Eszter elmondta, az, hogy az étkezési zavar valakinél kialakul, az nem az egyén hibája, és nem is lehet teljes mértékben mást sem hibáztatni. Így fogalmazott: „Ez mindig az egyéneknek és a helyzetnek a kölcsönhatásából alakul ki. Tehát, hogy ha én más ember vagyok, rám máshogy hatnak a dolgok, akkor lehet, hogy nem leszek étkezési zavaros... Bármi megtörténhet.”