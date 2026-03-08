Mindenki erre várt: Íme, az Exatlon Hungary mezőnye!

A TV2 újra műsorra tűzi a korábban nagy népszerűséggel sugárzott sportrealityt, az Exatlon Hungaryt. Palik László és Gelencsér Tímea felsorakoztatta az idei Exatlon Hungary kihívóit és bajnokait A Nagy Duett színpadán.

Az Exatlon Hungary versenyzői felsorakoztak A Nagy Duett színpadán

A bajnokok csapatában: Jakabos Zsuzsanna; Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok paraatléta; Halász Jázmin karate junior világbajnok, kilencszeres Európa bajnok; Vadkerti Adél háromszoros Magyar Kupa győztes, kétszeres magyar amatőr nyílt bajnok golfozó; Karvalics Eszter INBA abszolút fitness bajnok, INBA naturál olimpikon, profi naturál testépítő; Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes, négyszeres Európa bajnoki érmes, ifjúsági olimpia bajnok úszó; Lencse László kétszeres magyar bajnok labdarúgó; Bacskai Balázs junior világbajnok, felnőtt Európa bajnok, olimpikon, IBO interkontinentális bajnok és WBO Európa-bajnok ökölvívó; Filutás Viktor harmincegyszeres magyar bajnok, Európa-bajnok kerékpározó is; Valkusz Máté többszörös magyar bajnok, junior világranglista 1. helyezett teniszező.

A kihívók csapatában: Csóri Dorka pilates edző; Komsa Nikolett kézilabda edző; Sótonyi Boróka dietetikus, tartalomgyártó, modell; Szabó Anikó koreográfus, táncművész; Szabó Réka óvodapedagógus; Hadobás Olivér sportmarketing szakember; Horváth Roland sportelemző; Koplányi Gábor projekt koordinátor; Máté Balázs hegesztő; Nagy Benedek tartalomgyártó.

