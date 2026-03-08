RETRO RÁDIÓ

Mindenki erre várt: Íme, az Exatlon Hungary mezőnye!

Látványos jelenség a kihívok és bajnokon csapata. A Nagy duett színpadán az Exatlon Hungary játékosai.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.03.08. 20:37
exatlon hungary tv2 A Nagy Duett

A TV2 újra műsorra tűzi a korábban nagy népszerűséggel sugárzott sportrealityt, az Exatlon Hungaryt. Palik László és Gelencsér Tímea felsorakoztatta az idei Exatlon Hungary kihívóit és bajnokait A Nagy Duett színpadán. 

Az Exatlon Hungary versenyzői felsorakoztak A Nagy Duett színpadán 

Az Exatlon Hungary versenyzői felsorakoztak A Nagy Duett színpadán 

A bajnokok csapatában: Jakabos Zsuzsanna; Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok paraatléta; Halász Jázmin karate junior világbajnok, kilencszeres Európa bajnok; Vadkerti Adél háromszoros Magyar Kupa győztes, kétszeres magyar amatőr nyílt bajnok golfozó; Karvalics Eszter INBA abszolút fitness bajnok, INBA naturál olimpikon, profi naturál testépítő; Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes, négyszeres Európa bajnoki érmes, ifjúsági olimpia bajnok úszó; Lencse László kétszeres magyar bajnok labdarúgó; Bacskai Balázs junior világbajnok, felnőtt Európa bajnok, olimpikon, IBO interkontinentális bajnok és WBO Európa-bajnok ökölvívó; Filutás Viktor harmincegyszeres magyar bajnok, Európa-bajnok kerékpározó is; Valkusz Máté többszörös magyar bajnok, junior világranglista 1. helyezett teniszező.

A kihívók csapatában: Csóri Dorka pilates edző; Komsa Nikolett kézilabda edző; Sótonyi Boróka dietetikus, tartalomgyártó, modell; Szabó Anikó koreográfus, táncművész; Szabó Réka óvodapedagógus; Hadobás Olivér sportmarketing szakember; Horváth Roland sportelemző; Koplányi Gábor projekt koordinátor; Máté Balázs hegesztő; Nagy Benedek tartalomgyártó.
 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu