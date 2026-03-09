Bonyhádon is gyér az érdeklődés Magyar Péter iránt - döbbenetes fotó
Döbbenetes drónfotót közölt Deák Dániel.
A kép 18:07-kor készült Bonyhádon, Magyar Péter már a színpadon beszélt
- kezdte legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Deák Dániel.
Az elemző ezután így folytatta:
„Nem meglepő ez a gyér érdeklődés, hiszen Magyar Péter ilyen válságos időkben, amikor az energiaárak emelkednek, Brüsszel és Kijev kérésére leválna az olcsó orosz energiáról…”
