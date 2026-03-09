RETRO RÁDIÓ

Menczer Tamás: „Nevetséges vagy, Peti!”

Menczer Tamás nem kímélte Magyar Pétert. Ezt üzente neki.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.09. 14:30
Módosítva: 2026.03.09. 14:53
Magyar Péter Menczer Tamás orosz-ukrán háború háború

Magyar Péter ha akarná sem tudná már tagadni, hogy Ukrán párti, hiszen ukrán kék-sárga mezben jelent már meg az Európai Parlamentben. Ahogyan az sem kérdéses, hogy Brüsszel utasítására nem mondana nemet, kérdés nélkül hajtaná végre az utasításokat. 

Nevetséges vagy, Peti!

- kezdte Menczer Tamás nyílt levélben megfogalmazott kritikáját Magyar Péternek. A Fidesz kommunikációs igazgatója ezután elkezdte felsorolni, a tényeket, amik rávilágítanak Magyar Péter valódi személyiségére: 

  • Tseber Roland Ivanovics Magyarországról kitiltott ukrán kémet a testvérének nevezte és vele utazott Kijevbe,
  • a Politico is megírta, hogy az ukránok irányítják
  • kiszivárgott, hogy a telefonos applikációját ukránok készítették és működtették
  • támogatta Ukrajna uniós tagságát
  • a müncheni paktumnak megfelelően Zelenszkij mellé állt az olajblokáddal kapcsolatban,

Jaj, Peti. Mondtad te már, hogy 2000 (!) titkosügynök figyel, meg, hogy a sima rendőrségi rádió zavarja az internetet. Meg, hogy önmerénylet lesz. Most meg az oroszok. Ez csak egy ócska kísérlet arra, hogy eltereld a figyelmet Zelenszkij zsarolásáról és fenyegetéséről. De mindenki látja, tudja, hogy Zelenszkij egy ukránbarát tiszás bábkormányt akar Magyarországon, ezért zsarol és fenyeget. Nyíltan beavatkozott a magyarországi választásba. 

- reagált Menczer Tamás a tisza vezér nemrég elhangzott szavaira, miszerint nincs az országban ukrán befolyásoltság, majd az oroszokat kezdte emlegetni.  A Fidesz kommunikációs igazgatója leszögezte, hogy Magyarország nem zsarolható. Az ukrán olajblokádot le fogják törni, az energiabiztonságot és a rezsicsökkentést meg fogják védeni! A Fidesz számára Magyarország az első és ezért ők a biztos választás. 

