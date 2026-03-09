„A lányomnak nézik, pedig a menyasszonyom” – 13 év van köztük – Meglepő videó

Hiába kerültek a figyelem középpontjába: egy szerelmespár szerint kapcsolatuk épp olyan, mint mindenki másé. A jegyespárt mégis folyamatos támadások érik, méghozzá a magasságkülönbségük miatt. Sokan azt hiszik, hogy a vőlegény és menyasszony apa és lánya, pedig csak 13 év köztük a korkülönbség.

A menyasszonynak elege van abból, hogy kritizálják a kapcsolatát (Fotó: Pexels/Jasmine Carter – Képünk illusztráció)

A menyasszony bevallotta, szerelme lányának nézik

Aurore három évvel ezelőtt találkozott Rogie-val egy véletlen során a Starbucksban és azóta együtt vannak. A 36 éves Rogie a Love Don't Judge (A szerelem nem ítélkezik) című műsorban elmondta, hogy Aurore rögtön lenyűgözte és a japán kultúra iránti közös szeretetük azonnal összekovácsolta őket.

Aurore „gyermekes” öltözködési stílusa és a köztük lévő magasságkülönbség miatt azonban az emberek sokszor a lányénak nézik a menyasszonyát.

A most 23 éves Aurore kifakadt: „Azt mondják, hogy furcsán érzik magukat a magasságkülönbségünk miatt, hogy úgy néz ki, mintha az apám lenne. Én 23 vagyok, ő pedig 36. És én nem látok ebben semmi rosszat. Felnőtt nő vagyok.”

Amikor az utcán sétáltunk, az emberek azt mondják: »Úristen, annyira aranyos. Ő a lányod?«

Nem csak a magasságkülönbség és a korkülönbség az, ami összezavarja az embereket. Aurore bevallja, hogy szeret hercegnőként öltözködni, és azt mondja, hogy a stílusát gyakran összetévesztik a „gyerekes” stílussal.

Elmondásuk szerint a házukban van egy szoba, amit „rózsaszín hercegnős szobának” neveztek el, és ez ad otthont Aurore japán figuráinak és Disney hercegnős emléktárgyaknak. A pár még a Disney Worldben jegyezte el egymást, Rogie pedig egy Hello Kitty gyűrűvel tette fel a nagy kérdést.

A kapcsolatukról készült videó vírusként terjedt a YouTube-on és az emberek gyorsan megosztották gondolataikat a párral kapcsolatban. Sokan úgy gondolják, hogy a jegyespár remekül néz ki egymás mellett és nyilvánvalóan boldogok együtt. Mások azonban szokatlannak találják a szerelmeseket – írja a The Sun.

