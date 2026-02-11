Sokkoló korkülönbség: 35 év választja el a párt, mégis közös gyerekük lett

A nagy korkülönbségű pár most közös gyermekük érkezését ünnepli, hiszen megszületett fiuk, Roy Briley. A különleges egybeesés még meghatóbbá teszi a történetet, hiszen a kisfiú ugyanazon a napon jött világra, amikor édesapja betöltötte a 70. életévét.

A nagy korkülönbség miatt nehezen esett teherbe a pár Fotó: Pixel Photographers / Freepik

35 év korkülönbség sem állíthatja meg az újdonsült szülőket

A 35 éves Glenda és a 70 éves Roy először 2020 novemberében találkoztak, kapcsolatuk pedig villámgyorsan komolyra fordult: 2022 júliusában össze is házasodtak. Glenda 2025. június 6-án adott életet gyermeküknek, aki most hét hónapos. A pár sorsa akkor fonódott össze, amikor Glenda 2020 novemberében felkereste Royt, egy ingatlan- és biztosítási vállalkozás tulajdonosát, hogy tanácsot kérjen saját biztosítási cége elindításához.

Az első találkozás alkalmával azonnal elindult közöttük a kémia. A férfi aznap este vacsorára hívta Glendát és mindössze két hónappal az első találkozásuk után összeköltöztek.

A pár 2022-ben egy meghitt ceremónián, mindössze 20 vendég jelenlétében kötötték össze az életüket. A családalapításra vágyva a pár két évig küzdött, hogy a nő teherbe essen, ez idő alatt férje prosztatarákkal küzdött, ami megnehezítette a gyermekvállalást.

Fiuk, Roy Briley 2025. június 6-án jött világra. A kisbaba a férfi kilencedik gyermeke, hiszen két korábbi házasságából már nyolc gyereke született. Roy elmondása szerint most különösen nagy felelősséget érez, hogy egészséges életet éljen felesége és gyermeke mellett.

A pár őszintén osztja meg mindennapjait a közösségi médiában, ahol gyakran vegyes reakciókat váltanak ki.

Kaptunk néhány negatív kommentet, ahol az emberek nagyon gonosz dolgokat mondtak, például: »Ó, te jó ég, csak a pénze kell neki.« Én egyszerűen figyelmen kívül hagyom az ilyen típusú kommenteket

A pár újabb gyermeket tervez, és 2026 decemberében kezdik meg a következő lombikbébi programjukat - írja a DailyStar.