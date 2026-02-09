„Meditálok, hogy szülés közbe ne ájuljak el” – Henry Kettner szerint a szülés neki a stresszesebb, mint szerelmének

A hazai YouTube és Instagram világának egyik legkedveltebb párosa, Henry Kettner és Kiss Rebeka gőzerővel készülnek első gyermekük érkezésére. A közösségi médiában eddig is nyomon követhettük a babavárás minden pillanatát, az örömteli bejelentéstől kezdve a babaszoba berendezéséig. Most azonban, a célegyenesbe érve, a hangulat kezd átcsapni egyfajta "vicces pánikba", ahol a leendő édesapa vette át a főszerepet a panaszkodásban. Egy biztos: ha ilyen humorral kezeli a nehézségeket a jövőben is, akkor ő lesz az ország egyik legszórakoztatóbb édesapja.

Henry Kettner Kiss Rebeka terhességétől teljesen izgalomba jött (Fotó: Henry Kettner Instagram)

Henry Kettner az idegösszeomlás határán?

A közösségi médiában megosztott videóban Henry Kettner humorosan ecseteli, mennyire stresszes számára a készülődés. Míg Rebeka a terhesség utolsó heteiben is sugárzik a boldogságtól és a nyugalomtól, addig Henry saját bevallása szerint a stressztől már aludni sem tud:

Henry: Izgulok ez megterhelő nekem! Rebeka: Én is. Henry: De te meg mitől? Rebeka: Hát tőled.

A videó pillanatok alatt elterjedt, és rengeteg komment érkezett, amelyekben a követők együttéreztek a leendő apukával, vagy éppen saját szülési élményeiket osztották meg. A helyzet rávilágít arra, hogy a férfiak számára is mekkora érzelmi és mentális megterhelést jelenthet a párjuk terhessége. Ez persze nem minden követőnek nyerte el a tetszését:

Te mitől izgulsz? Nem te szülsz szóval nem értem...támogatni kéne inkább Rebust

A videó egyértelműen paródia és a tőle megszokott szarkasztikus stílusban készült, de a mondanivalója mélyén ott rejlik az a tipikus apai izgalom, amit sok férfi átél a szülés előtt. Henry szerint neki „több oka van az aggodalomra”, hiszen neki kell majd tartania a lelket a párjában, intézni a logisztikát, és szembenézni az ismeretlennel, miközben ő maga is halálra izgulja magát.

Rebeka utolsó pocak képei: még mindig bombaformában

A nagy izgalmak közepette Kiss Rebeka sem tétlenkedik. Gyönyörű pocakfotókat osztott meg: a képek bizonyítják, hogy a kismama még a terhesség utolsó szakaszában is remek formában van. A rajongók el voltak ragadtatva a látványtól, és sokan dicsérték Rebeka természetes szépségét és stílusát. A képek kontrasztban állnak Henry humoros kiakadásával, megmutatva a babavárás két oldalát: a nyugodt, magabiztos kismamát és az izgatott, stresszes apukát. A rajongók imádják ezt a fajta őszinteséget, hiszen a legtöbb sztárpár csak a tökéletes, steril pillanatokat mutatja meg.

Ezt minden apának látnia kellene!

– írta az egyik kommentelő a Instagram-on elérhető videó alatt, utalva arra, hogy a szülési stressz igenis létező jelenség az erősebbik nemnél is.