RETRO RÁDIÓ

„Meditálok, hogy szülés közbe ne ájuljak el” – Henry Kettner szerint a szülés neki a stresszesebb, mint szerelmének

Közeledik a nagy nap, a népszerű influenszer-pár otthonában pedig már tapintható a feszültség. Henry Kettner legújabb videójában kendőzetlen őszinteséggel (és persze jó adag humorral) vallott arról, miért érzi úgy, hogy őt jobban megviseli ez az időszak, mint várandós párját.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.09. 16:45
Henry Kettner apaság babavárás

A hazai YouTube és Instagram világának egyik legkedveltebb párosa, Henry Kettner és Kiss Rebeka gőzerővel készülnek első gyermekük érkezésére. A közösségi médiában eddig is nyomon követhettük a babavárás minden pillanatát, az örömteli bejelentéstől kezdve a babaszoba berendezéséig. Most azonban, a célegyenesbe érve, a hangulat kezd átcsapni egyfajta "vicces pánikba", ahol a leendő édesapa vette át a főszerepet a panaszkodásban. Egy biztos: ha ilyen humorral kezeli a nehézségeket a jövőben is, akkor ő lesz az ország egyik legszórakoztatóbb édesapja.

Henry Kettner és Kiss Rebeka
Henry Kettner Kiss Rebeka terhességétől teljesen izgalomba jött (Fotó: Henry Kettner Instagram)

Henry Kettner az idegösszeomlás határán?

A közösségi médiában megosztott videóban Henry Kettner humorosan ecseteli, mennyire stresszes számára a készülődés. Míg Rebeka a terhesség utolsó heteiben is sugárzik a boldogságtól és a nyugalomtól, addig Henry saját bevallása szerint a stressztől már aludni sem tud:

Henry: Izgulok ez megterhelő nekem! Rebeka: Én is. Henry: De te meg mitől? Rebeka: Hát tőled.

A videó pillanatok alatt elterjedt, és rengeteg komment érkezett, amelyekben a követők együttéreztek a leendő apukával, vagy éppen saját szülési élményeiket osztották meg. A helyzet rávilágít arra, hogy a férfiak számára is mekkora érzelmi és mentális megterhelést jelenthet a párjuk terhessége. Ez persze nem minden követőnek nyerte el a tetszését:

Te mitől izgulsz? Nem te szülsz szóval nem értem...támogatni kéne inkább Rebust

A videó egyértelműen paródia és a tőle megszokott szarkasztikus stílusban készült, de a mondanivalója mélyén ott rejlik az a tipikus apai izgalom, amit sok férfi átél a szülés előtt. Henry szerint neki „több oka van az aggodalomra”, hiszen neki kell majd tartania a lelket a párjában, intézni a logisztikát, és szembenézni az ismeretlennel, miközben ő maga is halálra izgulja magát.

Rebeka utolsó pocak képei: még mindig bombaformában

A nagy izgalmak közepette Kiss Rebeka sem tétlenkedik. Gyönyörű pocakfotókat osztott meg: a képek bizonyítják, hogy a kismama még a terhesség utolsó szakaszában is remek formában van. A rajongók el voltak ragadtatva a látványtól, és sokan dicsérték Rebeka természetes szépségét és stílusát. A képek kontrasztban állnak Henry humoros kiakadásával, megmutatva a babavárás két oldalát: a nyugodt, magabiztos kismamát és az izgatott, stresszes apukát. A rajongók imádják ezt a fajta őszinteséget, hiszen a legtöbb sztárpár csak a tökéletes, steril pillanatokat mutatja meg.

Ezt minden apának látnia kellene!

 – írta az egyik kommentelő a Instagram-on elérhető videó alatt, utalva arra, hogy a szülési stressz igenis létező jelenség az erősebbik nemnél is.

Henry Kettner kislánya-ultrahang fotó
Henry Kettner kislánya hamarosan érkezik (Fotó: Henry Kettner Instagram)

A humor a legjobb orvosság a szülési stressz ellen

A történet lényegében arról szól, hogy a humor segít feldolgozni a nagy életbeli változásokat. Henry Kettner és Kiss Rebeka nyitottsága és őszintesége miatt a követők úgy érzik, részesülnek a pár életében, és ez a közvetlenség teszi őket annyira szerethetővé. A szülés közeledtével a feszültség természetes, de a nevetés és a támogató közeg sokat enyhíthet rajta. Reméljük, a baba érkezése zökkenőmentes lesz, és a leendő szülők hamarosan a kis jövevénynek örülhetnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu