„Meditálok, hogy szülés közbe ne ájuljak el” – Henry Kettner szerint a szülés neki a stresszesebb, mint szerelmének
Közeledik a nagy nap, a népszerű influenszer-pár otthonában pedig már tapintható a feszültség. Henry Kettner legújabb videójában kendőzetlen őszinteséggel (és persze jó adag humorral) vallott arról, miért érzi úgy, hogy őt jobban megviseli ez az időszak, mint várandós párját.
A hazai YouTube és Instagram világának egyik legkedveltebb párosa, Henry Kettner és Kiss Rebeka gőzerővel készülnek első gyermekük érkezésére. A közösségi médiában eddig is nyomon követhettük a babavárás minden pillanatát, az örömteli bejelentéstől kezdve a babaszoba berendezéséig. Most azonban, a célegyenesbe érve, a hangulat kezd átcsapni egyfajta "vicces pánikba", ahol a leendő édesapa vette át a főszerepet a panaszkodásban. Egy biztos: ha ilyen humorral kezeli a nehézségeket a jövőben is, akkor ő lesz az ország egyik legszórakoztatóbb édesapja.
Henry Kettner az idegösszeomlás határán?
A közösségi médiában megosztott videóban Henry Kettner humorosan ecseteli, mennyire stresszes számára a készülődés. Míg Rebeka a terhesség utolsó heteiben is sugárzik a boldogságtól és a nyugalomtól, addig Henry saját bevallása szerint a stressztől már aludni sem tud:
Henry: Izgulok ez megterhelő nekem! Rebeka: Én is. Henry: De te meg mitől? Rebeka: Hát tőled.
A videó pillanatok alatt elterjedt, és rengeteg komment érkezett, amelyekben a követők együttéreztek a leendő apukával, vagy éppen saját szülési élményeiket osztották meg. A helyzet rávilágít arra, hogy a férfiak számára is mekkora érzelmi és mentális megterhelést jelenthet a párjuk terhessége. Ez persze nem minden követőnek nyerte el a tetszését:
Te mitől izgulsz? Nem te szülsz szóval nem értem...támogatni kéne inkább Rebust
A videó egyértelműen paródia és a tőle megszokott szarkasztikus stílusban készült, de a mondanivalója mélyén ott rejlik az a tipikus apai izgalom, amit sok férfi átél a szülés előtt. Henry szerint neki „több oka van az aggodalomra”, hiszen neki kell majd tartania a lelket a párjában, intézni a logisztikát, és szembenézni az ismeretlennel, miközben ő maga is halálra izgulja magát.
Rebeka utolsó pocak képei: még mindig bombaformában
A nagy izgalmak közepette Kiss Rebeka sem tétlenkedik. Gyönyörű pocakfotókat osztott meg: a képek bizonyítják, hogy a kismama még a terhesség utolsó szakaszában is remek formában van. A rajongók el voltak ragadtatva a látványtól, és sokan dicsérték Rebeka természetes szépségét és stílusát. A képek kontrasztban állnak Henry humoros kiakadásával, megmutatva a babavárás két oldalát: a nyugodt, magabiztos kismamát és az izgatott, stresszes apukát. A rajongók imádják ezt a fajta őszinteséget, hiszen a legtöbb sztárpár csak a tökéletes, steril pillanatokat mutatja meg.
Ezt minden apának látnia kellene!
– írta az egyik kommentelő a Instagram-on elérhető videó alatt, utalva arra, hogy a szülési stressz igenis létező jelenség az erősebbik nemnél is.
A humor a legjobb orvosság a szülési stressz ellen
A történet lényegében arról szól, hogy a humor segít feldolgozni a nagy életbeli változásokat. Henry Kettner és Kiss Rebeka nyitottsága és őszintesége miatt a követők úgy érzik, részesülnek a pár életében, és ez a közvetlenség teszi őket annyira szerethetővé. A szülés közeledtével a feszültség természetes, de a nevetés és a támogató közeg sokat enyhíthet rajta. Reméljük, a baba érkezése zökkenőmentes lesz, és a leendő szülők hamarosan a kis jövevénynek örülhetnek.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre