Szívesen lennénk Henry Kettner kutyája helyében! Kimaxolta Tofu szülinapját – Videó

Jobb dolga van, mint az embereknek. Tofu, Henry Kettner kutyája harmadik születésnapját ünnepli, amit a gazdiknak sikerült teljesen kimaxolniuk. Hihetetlen, mit kapott szülinapjára a négylábú!

Elképesztő szeretetet és odafigyelést kap Henry Kettner kutyája (Fotó: Szabolcs László / Metropol)

Volt, hogy Tofu pulcsit kapott tőlünk. Volt, hogy forgó kutyatortát. Most viszont egy hosszú útra indultunk a születésnapos corginkkal

– mondta Henry.

A gazdi elárulta, Tofu harmadik születésnapját három különböző országban ünnepelték.

Hihetetlen, mit kapott szülinapjára Henry Kettner kutyája!

Először Ausztria felé vették az irányt, ahol egy hatalmas sétát tettek. Majd Szlovéniában a hegyek közé látogattak, végül pedig Olaszországban Tofu a falevelek közt hempergett, ahol a elfújhatta harmadik szülinapi gyertyáját. Az elképesztő szeretetnek és odafigyelésnek köszönhetően egy nagyon boldog kutyát láthatunk a felvételeken.

Azt hiszem, felejthetetlenné tettük Tofu szülinapját!

– tette hozzá a népszerű influenszer az Instagram-oldalán.

A kommentelőkkel együtt mi is boldog születésnapot kívánunk a kis Tofunak!