RETRO RÁDIÓ

Szívesen lennénk Henry Kettner kutyája helyében! Kimaxolta Tofu szülinapját – Videó

Mit kap majd, ha 18 éves lesz?! Elképesztő szeretetet kap Henry Kettner kutyája.

Megosztás
Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.11. 17:30
Módosítva: 2025.11.11. 17:37
Henry Kettner kutya születésnap

Jobb dolga van, mint az embereknek. Tofu, Henry Kettner kutyája harmadik születésnapját ünnepli, amit a gazdiknak sikerült teljesen kimaxolniuk. Hihetetlen, mit kapott szülinapjára a négylábú!

Elképesztő szeretetet és odafigyelést kap Henry Kettner kutyája
Elképesztő szeretetet és odafigyelést kap Henry Kettner kutyája (Fotó: Szabolcs László / Metropol)

Volt, hogy Tofu pulcsit kapott tőlünk. Volt, hogy forgó kutyatortát. Most viszont egy hosszú útra indultunk a születésnapos corginkkal

– mondta Henry.

A gazdi elárulta, Tofu harmadik születésnapját három különböző országban ünnepelték.

Hihetetlen, mit kapott szülinapjára Henry Kettner kutyája!

Először Ausztria felé vették az irányt, ahol egy hatalmas sétát tettek. Majd Szlovéniában a hegyek közé látogattak, végül pedig Olaszországban Tofu a falevelek közt hempergett, ahol a elfújhatta harmadik szülinapi gyertyáját. Az elképesztő szeretetnek és odafigyelésnek köszönhetően egy nagyon boldog kutyát láthatunk a felvételeken.

Azt hiszem, felejthetetlenné tettük Tofu szülinapját!

– tette hozzá a népszerű influenszer az Instagram-oldalán.

A kommentelőkkel együtt mi is boldog születésnapot kívánunk a kis Tofunak!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu