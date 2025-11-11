Szívesen lennénk Henry Kettner kutyája helyében! Kimaxolta Tofu szülinapját – Videó
Mit kap majd, ha 18 éves lesz?! Elképesztő szeretetet kap Henry Kettner kutyája.
Jobb dolga van, mint az embereknek. Tofu, Henry Kettner kutyája harmadik születésnapját ünnepli, amit a gazdiknak sikerült teljesen kimaxolniuk. Hihetetlen, mit kapott szülinapjára a négylábú!
Volt, hogy Tofu pulcsit kapott tőlünk. Volt, hogy forgó kutyatortát. Most viszont egy hosszú útra indultunk a születésnapos corginkkal
– mondta Henry.
A gazdi elárulta, Tofu harmadik születésnapját három különböző országban ünnepelték.
Először Ausztria felé vették az irányt, ahol egy hatalmas sétát tettek. Majd Szlovéniában a hegyek közé látogattak, végül pedig Olaszországban Tofu a falevelek közt hempergett, ahol a elfújhatta harmadik szülinapi gyertyáját. Az elképesztő szeretetnek és odafigyelésnek köszönhetően egy nagyon boldog kutyát láthatunk a felvételeken.
Azt hiszem, felejthetetlenné tettük Tofu szülinapját!
– tette hozzá a népszerű influenszer az Instagram-oldalán.
A kommentelőkkel együtt mi is boldog születésnapot kívánunk a kis Tofunak!
