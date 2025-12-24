Sosem felejti el: Ezt mondta Palik László a TV2 sztárjának!

2026-ban visszatér a TV2 sikerműsora, az Exatlon Hungary, amelyből eddig négy évad készült. A harmadik széria ezüstérmesét, Buzás Dórit kérdeztük arról, mi kell ahhoz, hogy valaki sokáig eljusson a sportrealityben.

Buzás Dóri remekelt az Exatlon Hungaryben (Fotó: TV2)

A kondíció másodlagos, a mentális felkészültség a legfontosabb. Ha valaki a döntőig el akar jutni, mentálisan ezerszázalékosan ott kell lenni. Fontos továbbá, hogy ez egy tévéműsor, ahol szerepelni kell, minden helyzetben tudni kell valamit mondani. A közösséggel együtt kell működni, ez is plusz energiát jelent, elveszi a fókuszt. Nagyon tudatosnak kell lenni.

„A saját játékra kell koncentrálni. Abban a zárt térben csak a szerkesztők és a műsorban szereplőktől tudunk impulzusokat kapni. Ha ezek pozitívak, az nagyon jó, de idővel fárad az idegrendszer, hiszen sok emberrel kellett együtt laknunk” – tette hozzá.

Buzás Dóri Exatlon Hungary szerepléséről: „Olyan, mint a sűrített élet”

„Ami fontos még, hogy baráti kapcsolatokat alakítsanak ki, tudatosak legyenek” – véli Buzás Dóri. Szerinte attól, hogy egy csapattag nem fogadja el, attól ő még ugyanaz az ember lesz, mint aki bement, nem érdemes ilyenek miatt sok energiát veszíteni. A saját értékeket a legnehezebb napokon sem szabad háttérbe szorítani a volt kézilabdás szerint, aki sosem felejti el Palik László szavait.

Nem lehet teljesen felkészülni arra, ami ott éri majd őket. Palik Laci szerint ott pár hónap alatt megtanul az ember mindent, ami az egész életére tanulság lehet. Kisarkított élethelyzetbe kerültünk: a világban öt-hat év alatt lehet annyi tapasztalatot szerezni, mint a műsorban egy évad alatt.

A harmadik évados csapat már karácsonykor kinn volt a szigeten, és szilveszterkor sem volt stábbuli, csak munka és forgatás. Nem lehetett telefonálni a hazaiaknak, csak akkor, ha nyert a csapat. „Nekem nem hiányzott különösebben. Amikor megkaptam a telefonomat Dominikán, a játék végén, bekapcsoltam, és megláttam, hogy még az előző éves dátum szerepelt a közösségi médiás posztjaimál, ez olyan furcsa volt. A kezemben volt a telefon, és néztem, hogy mit is kell ezzel kezdenem?” – emlékezett.