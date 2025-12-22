Leleplezte szerelmét az Exatlon Hungary és a Farm VIP sztárja: „Vele képzelem el az életemet!”

Buzás Dóri a harmadik Exatlon Hungary népszerű versenyzője volt, a Kihívók csapatában szerepelt, döntőzött, és majdnem megnyerte az évadot. Később a Farm VIP-ban bizonyította rátermettségét, ott is eljutott a fináléba.

Buzás Dóri imádta az Exatlon Hungaryt, végül második lett

Fotó: TV2

„Teljesen váratlanul ért a bejelentés. Augusztusban kinn voltunk Dominikán, de akkor még fel sem merült, hogy új évad jön. A műsor nagyon népszerű, a közönségtalálkozók alapján tudom, hogy sok gyerek szeretett volna exatlonista lenni, akik időközben már felnőttek” – mesélte a megkeresésünkre. Mint ahogy azt mi is megírtuk, új évaddal tér vissza a sportreality, de eddig csak a két műsorvezető neve ismert. Dórit később a Farm VIP-ba hívták el, utána pedig több TV2-ős műsorba is. Az influenszer kétszer döntőzött, de a helyszínen egyszer sem a fődíj motiválta.

A mai napig megkapom, hogy kétszer tizenöt milliót elvesztettem. De mivel sosem éreztem, hogy az enyém, ezért nem tudom veszteségként felfogni. Az, hogy az All Starban nem voltam ott, jobban fáj, ez pedig keserédes ízt ad a dominikai emlékeimnek. Szente Gréti megérdemelten nyerte meg a velem szembeni döntőt a harmadik évadban, azon a napon jobb volt. De jó lett volna újra összecsapni egy évvel később!

– mesélte el Dóri.

Buzás Dóri imád utazni

Fotó: Instagram / Buzás Dóri

A 2025-ös évben sok váratlan kihívás érte a sportolót. Most azt várja, hogy lecsendesedjen az év a nagy hajtás után. „Belső fejlődés szempontjából is megterhelő esztendő volt, de sokat fejlődtem. Új együttműködést, párkapcsolatot, utazásokat hozott. De sok belső munka van ezekben, ami sokszor fárasztó. A netezők inkább csak a jéghegy csúcsát látják” – vélekedett.

Buzás Dóri esősorban tartalomgyártásból él, bikinis képeket is mutat néha, illetve vannak emberek, akiknek ő kezeli a közösségi oldalát. Nyáron gyerektáborokat csinált: volt köztük a Balatont körbebiciklizős, ottalvós és napközis tábor is, ahol falmászás, exatlonos akadálypályák, ügyességi feladatok várták a gyerekeket.

Buzás Dóri kapcsolata fél éve tart

Dóri új párkapcsolata több minthat hónapja kezdődött.

Idén ismerkedtünk meg egy munka kapcsán, a jövőmet vele tervezem. Profi BMX-versenyző, jelenleg ő a legjobb férfi versenyző itthon. Az, hogy kitettem közös videót, annak a jele, hogy vele képzelem el az életemet

– mesélte. Ujváry Zoltánról van szó, aki októberben Eindhovenben 6. lett a BMX Freestyle park és flatland Európa-bajnokságon.