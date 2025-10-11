Az exatlonos Buzás Dórira rátalált a nagybetűs szerelem

Mi is lenne nagyobb ajándék a fiatal sportoló, influenszer Buzás Dórinak, minthogy meglelje másik felét a nagyvilágban?
A 2021-es Exatlon Hungary-ben feltűnt, majd a Farm VIP-ben még népszerűbbé váló Buzás Dóri sokak kedvence. Most igazán nagy fordulatot vett élete, aminek sok rajongója örül.
Dóri előtt akkor nyílt ki a világ, amikor elindult első repülőútjával az TV2 Exatlon című műsorának forgatására, a varázslatos Dominikai Köztársaságba, ahol voltak nehezebb pillanatok, de végig kitartott. Azóta is sokat járt messzi földeken, hogy minél többet láthasson és tapasztalhasson belőle. Srí Lankán önkénteskedett elefántokat segítve, s ha teheti, nem kevés időt tölt utazással. Követői idén többek között Mexikóból és Franciaországból láthatták becsekkolni.
Buzás Dóri születésnapja a napokban volt, amiről nem akármilyen videót posztolt Instagram-oldalán. Rengeteg köszöntés érkezett a népszerű fiatal lánynak, és még annál is több gratuláció, hiszen nem akármit osztott meg követőivel. Dóri a naplementében, tengerparton ülve kapta meg születésnapi csókját, majd szerelmével egymás karjaiban pihentek a festői környezetben. Újváry Zoltán, a nyíregyházi profi BMX-es oldalán azt írja:
Nekem te vagy a legszebb születésnapi ajándékom!
Az ifjú pár közös felvételéről sugárzik a boldogság és a szerelem. Ezt a követők sem hagyják szó nélkül, és áradnak a cuki üzenetek. Nem csoda, hiszen tényleg egy új álompár ígérkezik bimbózó szerelemből!
A szemfüleseknek már feltűnhetett, hogy a két fiatal románca már korábban elkezdődött. Buzás Dóri szerelme, Zoli személyes Instagram-oldalán ugyanis több közös kép is előkerült. Ezekből pedig kiderül, hogy idén nyáron már együtt vakációztak a mesés görög partokon. A Nyíregyházi Sportcentrum kiválósága, Újváry Zoli első Insta-posztja augusztusban került ki egy mesés válogatással. Az összeállítás arról árulkodik, hogy jó ideje együtt is sokat kalandoznak a világban. Látni őket görkori- és BMX-pályákon, de még a fesztiválokon is együtt nyomultak az elmúlt hónapokban. Abban biztos lehet minden követő, hogy még sok tündéri pillanattal fogunk találkozni, s könnyen lehet, hogy újabb csodás helyszínen jelentkezik be a páros. Dóri még korábban elmondta, hogy a természetben tud igazán elcsendesülni, de könnyen gondolhatjuk, hogy már nem csak ott.
Egy biztos, ahány kép, annyi önfeledt emléket mutatnak a követők nagy örömére.
