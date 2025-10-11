Az exatlonos Buzás Dórira rátalált a nagybetűs szerelem

A 2021-es Exatlon Hungary-ben feltűnt, majd a Farm VIP-ben még népszerűbbé váló Buzás Dóri sokak kedvence. Most igazán nagy fordulatot vett élete, aminek sok rajongója örül.

Buzás Dóri már több műsorban is nagy sikert aratott, például az Exatlon Hungary-ben vagy a Farm VIP-ben (Fotó: TV2)

Buzás Dóri felfedezte a világot

Dóri előtt akkor nyílt ki a világ, amikor elindult első repülőútjával az TV2 Exatlon című műsorának forgatására, a varázslatos Dominikai Köztársaságba, ahol voltak nehezebb pillanatok, de végig kitartott. Azóta is sokat járt messzi földeken, hogy minél többet láthasson és tapasztalhasson belőle. Srí Lankán önkénteskedett elefántokat segítve, s ha teheti, nem kevés időt tölt utazással. Követői idén többek között Mexikóból és Franciaországból láthatták becsekkolni.

Felhőtlen boldogság ajándékba

Buzás Dóri születésnapja a napokban volt, amiről nem akármilyen videót posztolt Instagram-oldalán. Rengeteg köszöntés érkezett a népszerű fiatal lánynak, és még annál is több gratuláció, hiszen nem akármit osztott meg követőivel. Dóri a naplementében, tengerparton ülve kapta meg születésnapi csókját, majd szerelmével egymás karjaiban pihentek a festői környezetben. Újváry Zoltán, a nyíregyházi profi BMX-es oldalán azt írja:

Nekem te vagy a legszebb születésnapi ajándékom!

Az ifjú pár közös felvételéről sugárzik a boldogság és a szerelem. Ezt a követők sem hagyják szó nélkül, és áradnak a cuki üzenetek. Nem csoda, hiszen tényleg egy új álompár ígérkezik bimbózó szerelemből!

A szemfüleseknek már feltűnhetett, hogy a két fiatal románca már korábban elkezdődött. Buzás Dóri szerelme, Zoli személyes Instagram-oldalán ugyanis több közös kép is előkerült. Ezekből pedig kiderül, hogy idén nyáron már együtt vakációztak a mesés görög partokon. A Nyíregyházi Sportcentrum kiválósága, Újváry Zoli első Insta-posztja augusztusban került ki egy mesés válogatással. Az összeállítás arról árulkodik, hogy jó ideje együtt is sokat kalandoznak a világban. Látni őket görkori- és BMX-pályákon, de még a fesztiválokon is együtt nyomultak az elmúlt hónapokban. Abban biztos lehet minden követő, hogy még sok tündéri pillanattal fogunk találkozni, s könnyen lehet, hogy újabb csodás helyszínen jelentkezik be a páros. Dóri még korábban elmondta, hogy a természetben tud igazán elcsendesülni, de könnyen gondolhatjuk, hogy már nem csak ott.

Egy biztos, ahány kép, annyi önfeledt emléket mutatnak a követők nagy örömére.