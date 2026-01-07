Bikinis fotót osztott meg a tél közepén a Kísértés sztárja

Berki Dorinát az ország a TV2 népszerű műsorából, a Kísértésből ismerhette meg. A műsor sztárja az első évad során mutatta meg magát először akkori párjával, Varga Noellel, és azóta hatalmas követőtáborra tett szert az Instagramon.

Berki Dorina a Kísértés első évadában szerepelt / Fotó: Ladóczki Balázs

A Kísértés sztárja bikiniben pózolt a tengerparton

A reality-sztár most a Maldív-szigeteken pihen. Berki Dorina egy gyönyörű tengerparton, fehér bikiniben pózolva osztotta meg legújabb képét az Instagramon.

No filter needed

- vagyis nincs szükség szűrőre, és ez egyáltalán nem túlzás.

A kristálytiszta víz, a vakító homok és a Kísértés sztárjának gyönyörű kisugárzása együtt tökéletes összképet alkot a képen. A fotósorozatban bepillantást nyerhetünk abba is, hogyan telik egy napja a sztárnak a tengerparton, miközben hazánkban éppen tombol a téli időjárás.

A rajongók azonnal reagáltak, és pillanatok alatt ezrek lájkolták a posztot. A képek nemcsak a nyaralás hangulatát hozza el nekünk, hanem azt is megmutatja, hogy milyen bomba formában van a Kísértés sztárja.

Íme Berki Dorina nyaralós Instagram-posztja: