Bikinis fotót osztott meg a tél közepén a Kísértés sztárja
Miközben nálunk tombol a tél, addig Berki Dorina bikiniben élvezi a napsütést. A kísértés sztárja felforrósítja a téli napokat.
Berki Dorinát az ország a TV2 népszerű műsorából, a Kísértésből ismerhette meg. A műsor sztárja az első évad során mutatta meg magát először akkori párjával, Varga Noellel, és azóta hatalmas követőtáborra tett szert az Instagramon.
A Kísértés sztárja bikiniben pózolt a tengerparton
A reality-sztár most a Maldív-szigeteken pihen. Berki Dorina egy gyönyörű tengerparton, fehér bikiniben pózolva osztotta meg legújabb képét az Instagramon.
No filter needed
- vagyis nincs szükség szűrőre, és ez egyáltalán nem túlzás.
A kristálytiszta víz, a vakító homok és a Kísértés sztárjának gyönyörű kisugárzása együtt tökéletes összképet alkot a képen. A fotósorozatban bepillantást nyerhetünk abba is, hogyan telik egy napja a sztárnak a tengerparton, miközben hazánkban éppen tombol a téli időjárás.
A rajongók azonnal reagáltak, és pillanatok alatt ezrek lájkolták a posztot. A képek nemcsak a nyaralás hangulatát hozza el nekünk, hanem azt is megmutatja, hogy milyen bomba formában van a Kísértés sztárja.
Íme Berki Dorina nyaralós Instagram-posztja:
