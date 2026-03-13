Öt éve mindenki halottnak hitte – döbbenetes, mit műveltek a kislánnyal a saját rokonai

Még 2020-ban, a világjárvány kellős közepén veszett nyoma egy gyermeknek a kaliforniai Duarte-ban. Akkor alig volt ötéves. A hatóságok tehetetlenek voltak, az ügy aktái pedig port fogtak, egészen mostanáig. Március 10-én, kedden ugyanis a kontinens túloldalán, Észak-Karolinában váratlan áttörés történt, megtalálták az elrabolt kislányt.

Öt évig élt álnéven az elrabolt kislány, mielőtt a nyomozók rábukkantak az ország másik felén Fotó: Washington County NC Sheriffs Office/Facebook.com

Rejtélyes eltűnés: meglett az elrabolt kislány

A történet sötét foltja az édesanya. Amikor 2020 júniusában a gyereket utoljára látták, a hatóságok még keresték az asszonyt, ám ő egy idő után egyszerűen felszívódott: megszakított minden kapcsolatot a gyermekvédelmi szervekkel és a rendőrséggel is. Már akkor azt gyanították, hogy ő rabolta el a saját lányát, és azóta menekültek a törvény elől. A rendőrség szerint a kislány biztonságban van és állami gondozásba került, amíg elrendezik a sorsát.

Ritka a happy end

A nyomozók maguk is alig hiszik el, hogy ennyi idő után élve találták meg az eltűnt gyereket.

Rendkívül ritka, hogy egy ilyen régi ügy ilyen pozitív véget érjen. De ez az eset mindannyiunkat emlékeztet arra, hogy a kemény munka, az elhivatottság és a szervek közötti összefogás igenis hozhat ilyen csodás eredményeket

– olvashatjuk az észak-karolinai seriff hivatal (WCSO) megindító üzenetét a People cikkében.

Azt egyelőre nem közölték, hogy történt-e letartóztatás az ügyben, vagy hogy pontosan mi lesz az anya sorsa, aki fél évtizeden át hazugságban tartotta a saját gyermekét. A nyomozás jelenleg is gőzerővel folyik Kalifornia és Észak-Karolina államokban.