Gyilkos bölcsességfog: Egyszerű fogfájással kezdődött minden - kiderült, már csak hetei vannak hátra

A 19 éves Ethan Harrison 2026 májusában fájdalmat érzett a jobb felső és alsó bölcsességfogában, ezért időpontot egyeztetett a fogorvosnál, hogy megvizsgálják. Eleinte azt hitte, hogy fogfájása csak egy fertőzés miatt lehet és arra gondolt, hogy valószínűleg el kell távolítani a bölcsességfogait, ami kellemetlen, de nem ritka. De amikor elment a megbeszélt időpontra, a fogorvos észrevett valamit, ami miatt Ethant azonnal háziorvosához irányította további vizsgálatra.

Megrázó diagnózist kapott a 19 éves fiú, miután egy szimpla fogfájással ment orvoshoz

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Egyszerű fogfájással ment orvoshoz, életmentő kezelésre volt szüksége

A fogorvos észrevette, hogy Ethannek duzzadt a nyirokcsomója, és miután meglátogatta a háziorvosát, vérvizsgálatot végeztek el rajta, ami megerősítette a sokkoló diagnózist. Kórházba szállították, hogy azonnal megkezdjék a kezelést.

„Ha nem jött volna be, már csak pár hete lett volna hátra” – közölték az orvosok a fiatallal, aki megtudta, hogy akut mieloid leukémiában (AML) szenved, egy olyan rákfajtában, amely a csontvelőt és a vért érinti.

Jelenleg Ethan a kórházban lábadozik a sürgősségi kezelés után. Ethan édesanyja, a 37 éves Roxy Bond elmondta, hogy hihetetlenül szerencsésnek érzik magukat, hogy felfedezték a rákot. Roxy elmesélte, hogy fiának körülbelül egy hónapja fájt a foga a vizsgálat előtt, és voltak más tünetei is, például légszomj, láz és duzzadt nyirokcsomó, amelyek akkor jelentkeztek.

Ethan várhatóan négy kemoterápiás kúrát fog kapni az első megkezdése után, és valószínűleg körülbelül egy hónapig lesz kórházban.

„Még soha nem volt kórházban, és most csontvelőbiopsziákat végeznek rajta, PICC-kat helyeznek be, és folyamatosan vérvizsgálatokat végeznek. Eddig humorral reagált, semmi sem zavarta meg. Csak annyit mond: 'Micsoda kellemetlenség.' Nagyon pozitív család vagyunk, és ő remekül viseli a helyzetet. Nagyon büszke vagyok arra, ahogyan kezeli a dolgot” – mondta az édesanya.

Melyek az akut mieloid leukémia tünetei?

Láz

Fájdalom, amely leggyakrabban a csontokban, a hátban és a hasban jelentkezik

Fáradtság

Sápadtság vagy a bőr színének megváltozása

Gyakori fertőzések

Könnyű zúzódás

Ok nélküli vérzés, például az orrból vagy az ínyből

Légszomj

„Az akut mieloid leukémia tünetei hasonlóak sok más, gyakoribb betegség, például a fertőzések tüneteihez. Az egészségügyi szakember először ezeket az okokat vizsgálhatja meg”, idézte a weboldal szavait az Unilad.