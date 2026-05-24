14 évesen már a halál kapujában: „Elvégeztek vérvizsgálatokat, és röviden: leukémiám van”
Egy 14 éves leukémiás fiú, Tyler Nichols története mindenki számára példát mutathat. Ilyen fiatalon is képes minden erejével küzdeni betegsége ellen.
A sport mindig is Tyler Nichols életének része volt: futópályán, mezei futásokon és atlétikai edzéseken is otthonosan mozgott. Tavaly nyáron azonban hirtelen minden megváltozott, amikor a teljesítménye váratlanul visszaesett, és kiderült: súlyos leukémiával küzd.
Nem volt kérdés az orvosoknak: leukémia áll a háttérben
Elvégeztek vérvizsgálatokat, és röviden: leukémiám van
– mondta a diagnózisról.
A hír sokként érte a családot, de Tyler hozzáállása nem változott: a kemoterápia mellett is igyekszik pozitív maradni és küzdeni.
Ha valamire ráállok nem fogom abbahagyni, amíg nincs vége.
Az idei 500 Festival Mini-Marathont ugyan nem tudta a megszokott módon teljesíteni, de nem mondott le a kihívásról. Testvére ötlete nyomán a kórházban találta meg a saját „versenypályáját”.
A Riley kórház onkológiai osztályán 21 kilométert gyalogolt végig – 210 kört tett meg infúziós állvánnyal maga mellett.
Volt velem egy infúziós állvány, tele folyadékkal és egy kis kemoterápiával. Csak körbe-körbe mentem 210 körön át.. Csak azt látod, hogy ugyanaz a négy fal van minden egyes körben.
Édesanyja, Emily szerint a fiú már korábban is sokat sétált a kezelések után, hogy segítsen a szervezetének regenerálódni.
A következő kezelésnél a bátyja azt mondta: ‘Tyler, pont a Mini-Marathon hetében lesz. Miért nem csinálod meg a Mini-Marathont?’ és Tyler azt mondta: ‘Oké!
A kórházi személyzet is végig támogatta a fiút, és orvosai szerint példás kitartással végezte a „versenyt”. Az egyik orvos, Dr. Tina Ebenroth szerint Tyler még azt is megkérdezte, futhat-e a végén.
Megkérdezte, hogy futhat-e a végén, mire azt mondtuk: ‘Talán inkább egy gyors séta?
Bár ezúttal nem volt célvonal a versenypályán, és nem volt tömeg sem, a kórházi „befutó” számára még nagyobb jelentést kapott.
Az orvosaim is ott voltak, hogy szurkoljanak. Ez inkább mentális küzdelem volt, hogy végigcsináljam. Ha valaki hasonlón megy keresztül, próbáljon pozitív maradni.
A fiú kitartása más betegekre is hatással volt: több gyerek is elkezdett sétálni a kórház folyosóin. Az intézmény pedig már azt is fontolgatja, hogy jövőre hivatalos formában is lehetővé teszi a betegek részvételét a Mini-Marathon „kórházi változatában” – írja az msn.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre