Hősies küzdelem: 8 éves kora óta leukémiás Kolos, már a Bátor Táborban mosolyog

A Bátor Tábor immár 2001 óta súlyosan beteg gyerekeknek nyújt sorsfordító élményeket, ám emellett kollégáik a kórházakban is jelen vannak. A tábort megelőzően hirdettek nemrég nyílt napot, ahol a gyerekek és családjuk betekintést nyerhettek a tábori életbe.

A táborba súlyos beteg gyerekeket várnak Fotó: Metropol

„Mondhatjuk azt, hogy a beteg gyerekek mellett vagyunk a kórházi ágytól egészen az iskolai visszailleszkedésig. A Bátor Táborban, ha nem jönnének az adókból felajánlott 1 százalékok, akkor sokkal kevesebb programot tudnánk tartani és gyógyító élményt adni súlyosan beteg gyerekeknek”

– emelte ki a Borsnak Knecht Tamás igazgató.

A Bátor Tábor Tavaszi Élményprogramján a Bors is járt, munkatársaik betekintést nyerhettek a tábori hangulatba. A 14 hektáros terület önfeledt gyerekkacajtól volt hangos. A táborban beszélgethettek gyerekekkel és családjaikkal is, akiket nem csak a betegségük miatt átélt nehézségek, de a tábor szeretete is összekötött.

Különleges akadálypálya is várta a kicsiket Fotó: Metropol

Kolos és családja hősiesen küzdenek

„2020 februárjában derült ki az akkor 8 éves kisfiamról, hogy leukémiás. Ez sokként érte a családot”

– kezdte a lapnak Kurányi Anikó, a 11 éves Kolos édesanyja.

Van egy nővére és egy ikertestvére; a lányoknak egyik napról a másikra fel kellett nőni ahhoz, hogy tudják őt támogatni a gyógyulás útján. Kolosnak is nagy kihívás volt, hogy szigorú szabályok szerint kell éljen és a kezelés menetét végig tudja csinálni.

Kurányi Anikó, Kolos édesanyja Fotó: Bánkúti Sándor

„A remény ad erőt a mindennapokban”

A család egy jövevénnyel bővült a nehéz időszakban; Abigél születésével új erőre kaptak.

Megszületett közben a kistestvér, aki nagy lendületet adott a családnak. Mindemellett a remény ad erőt a mindennapokban; hogy nemsokára vége lesz a kezelésnek. Kolos tünetmentes, de ennek a történetnek még nagyon messze van a vége. A Bátor Táborban már találkoztunk olyanokkal, akik gyógyult papírt kaptak és nagyon várjuk, hogy egyszer mi is eljussunk idáig.

Kolos és testvérei Fotó: Bánkúti Sándor

A kisfiú betegsége ellenére is életvidám, és jól érezte magát testvéreivel a táborban.

– mesélte boldogan a 11 éves Kolos, miután lejött a bátorkodás pályáról.