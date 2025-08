Anya Taylor-Joy magyar butikban vásárolt – a Formula 1-en már viselte is a különleges darabot

A különleges stílusáról ismert színésznő ismét bebizonyította: nemcsak a filmvásznon, de az öltözködésben is bámulatosan egyedi. Anya Taylor-Joy nemrég Budapesten járt, ahol egy magyar butikban, a Konfekció Vintage Shopban, vásárolt be. A szerzeménye? Egy zöld színű, pliszírozott kendő, amit azóta már viselt is, ráadásul nem máshol, mint a Formula 1 Magyar Nagydíjon.

Anya Taylor-Joy film szerepeiről híres (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Anya Taylor-Joy jön, lát, és bátran visel

A rajongók azonnal kiszúrták a részletet: a színésznő az egyik paddock-sétája során viselte a különleges kendőt, amely stílusosan egészítette ki retro hangulatú szettjét. A hajába kötve, napszemüveggel és laza eleganciával párosítva igazi divatikonná vált a lelátók és kamerák kereszttüzében.

Anya Taylor-Joy-t férje is elkísérte (Fotó: NurPhoto via AFP / AFP)

Nem az Andrássyn vásárol, hanem a 8. kerületben

A Konfekció Vintage Shop, egyre népszerűbb budapesti üzlet a belvárosban, a magyar divatrajongók egyik kedvence, de úgy tűnik, a híre már Hollywoodig is eljutott. Anya Taylor-Joy választása pedig újabb bizonyítéka annak, hogy a stílus nem a címkében, hanem az egyedi darabokban, és azok viselésében rejlik. A különleges, zöld, pliszírozott kendő egyébként egy klasszikus, vintage kiegészítő, amit a 60-as, 70-es években is előszeretettel hordtak a nők. Anya ezt a múltidéző darabot teljes természetességgel illesztette be modern megjelenésébe – nem is csoda, hogy a közösségi médiában gyorsan terjedni kezdett a róla készült fotó, sokan pedig azóta már keresik is a hasonló kiegészítőket.

Anya Taylor-Joy párja Malcolm McRae a Forma1-en ( Fotó: NurPhoto via AFP)

Nem először jár Budapesten

Anya Taylor-Joy korábban is többször megfordult a magyar fővárosban, és láthatóan otthonosan mozog a városban. Stílusérzéke, kifinomult megjelenése és nyitottsága a helyi kultúra iránt újra és újra lenyűgözi a hazai rajongókat.

Nem véletlen, hogy sokan már nemcsak a filmjeit, de a stílusát is figyelemmel követik, és most éppen egy magyar butik darabja került a reflektorfénybe.