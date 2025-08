Durva mit tett a nagyi, mert hagyta 3 éves lányát telefonozni az anya az étteremben

Egy édesanya a közösségi médián osztotta meg történetét, miután férje családja kritizálta őt amiatt, hogy „engedett” kislányának egy étteremben, csak hogy elkerülje a kiborulást. Az eset megosztotta az internetet – sokan kiálltak az anya mellett, míg mások élesen bírálták döntését.

Az anya a Redditen mesélte el, hogy egy családi vacsorán – ahol jelen volt a férje, az anyós-apósa és a sógornője is – hároméves kislánya nyűgössé kezdett válni, és már érezte, hogy közel a hiszti. „Próbálkoztam zsírkrétával, nassolnivalóval, mindennel. Semmi nem vált be” – írta. Végül elővette az iPadet, és halk hangon mesét kapcsolt a kislánynak. A gyerek azonnal megnyugodott és elkezdett enni. „Úgy éreztem, ez most egy győzelem volt” – tette hozzá. - olvasható a Fox News cikkében.

Csakhogy a férje családja egészen másként látta a helyzetet. Az anyósa passzív-agresszíven odaszúrta: „A mai gyerekek már nem tudják, hogyan kell viselkedni az asztalnál.” A sógornője így kommentálta: „A mi időnkben nem kellett képernyő ahhoz, hogy nyugton üljünk.” A vacsora után a férje is megjegyezte: „Legalább megpróbálhattál volna többet tenni, mielőtt képernyőt adsz neki.”

A bejegyzés közel 2000 hozzászólást kapott, és sok Reddit-felhasználó elítélte az anyát. Egy felhasználó így fogalmazott: „A családi étkezés alatt nem szabad képernyőt adni a gyereknek. Meg kell tanulniuk, hogyan viselkedjenek. Ez rossz szokásokat alakít ki.” Míg egy másik kommentelő szerint: „A képernyőfüggőség és a dopaminlöketek nem ideálisak a fejlődő agy számára.”

Michael G. Wetter, Los Angeles-i gyermekpszichológus ezzel kapcsolatban elmondta: önmagában a képernyőidő nem károsítja egy gyermek fejlődését, de nem szabad, hogy ez legyen az automatikus eszköz a gyerekek megnyugtatására. „Ha a képernyőt rendszeresen használjuk megnyugtatásra vagy figyelemelterelésre, a kisgyermekek megtanulják, hogy csak külső ingerekkel tudják szabályozni magukat” – mondta a Fox News Digital-nak. Ez pedig később problémákat okozhat a figyelem, a frusztrációkezelés és az érzelmi szabályozás terén.

Wetter hozzátette, hogy az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia ajánlása szerint 2 éves kor alatt egyáltalán nem javasolt képernyőhasználat, kivéve a videóhívásokat, és 2–5 éves kor között is legfeljebb napi egy óra, az is csak jó minőségű, oktató jellegű tartalom legyen.

Néhány hozzászóló inkább más megoldásokat javasolt: például sétálni vinni a gyereket, könyvet vagy játékot hozni magunkkal. „Ha a gyerek rosszul viselkedik, akkor kiviszed az étteremből. Ez a szülőség” – írta valaki. Wetter szerint hasznos lehet egy „nyugikészlet” összeállítása apró játékokból, könyvekből, ami bármikor elővehető. „A totyogók alapból könnyen elterelhetők – ezt ki lehet használni” – magyarázta. Emellett azt tanácsolja: „A kapcsolat fontosabb, mint a fegyelmezés.” Egy kis testi közelség, kedves hangnem vagy játékos figyelemelterelés sokat segíthet. Wetter külön kiemelte, hogy a szülők megszégyenítése, különösen nyilvánosan vagy stresszhelyzetben, nagyon káros lehet. „Szorongást, depressziót és kiégést is okozhat” – figyelmeztetett.