Figyelem szinglik! Új párkapcsolati 'red flag' ütötte fel a fejét

Egy párkapcsolati szakértő figyelmeztetett egy új randizási trendre, amely zavarodottságot és elutasítottságot hagy maga után – sőt, még a ghostingnál is durvább lehet.

Ilyen mérgező tulajdonságok mellett nehéz komoly párkapcsolatot kialakítani. Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A The Foxy Hen nevű lánybúcsúszervező cég szakértője, Gemma Logan szerint azok, akik ebben a viselkedésben részt vesznek, gyakran a kerülés, bizonytalanság és egy csipetnyi pimasz önzés keveréke miatt cselekszenek így. Az új trend neve: „submarining” (magyarul kb. „tengeralattjárózás”), ami hasonló a ghostinghoz – amikor az illető egyik napról a másikra eltűnik magyarázat nélkül. - írja a Daily Mail. Ám a „submarining” talán még bosszantóbb, ugyanis azt írja le, amikor valaki csendben felszívódik – majd hetekkel vagy hónapokkal később úgy bukkan fel újra, mintha mi sem történt volna. Ahogy egy tengeralattjáró hirtelen felbukkan a víz alól, úgy tér vissza az üzeneteidbe egy „Szia, mi újság?” típusú üzenettel – mintha nem hagyott volna teljesen figyelmen kívül hetekig. Nincs figyelmeztetés, nincs bocsánatkérés, és legtöbbször semmilyen értelmes indok. Gemma szerint ezek a jelei annak, ha valakit „lesubmarine-elnek”. Ott állsz, és azon tűnődsz, vajon most tényleg úgy kellene tenned, mintha semmi nem történt volna?

Hasonlít a „zombizásra” is – amikor a randipartner egy idő után úgy „támad fel a halálból”, hogy egy üzenettel visszatér, miközben nem is említi az eltűnését.

Bárhogy is nevezzük, ezek a viselkedések egyre gyakoribbak a modern randivilágban – és meglehetősen zavarba ejtők. Ráadásul ilyenre esélytelen párkapcsolatot építeni. Gemma azt mondja: „A submarining gyakori, de ettől még nem elfogadható. Ha valaki úgy bánik a szíveddel, mint egy forgóajtóval, teljesen rendben van, ha bezárod előtte azt az ajtót. Rengeteg olyan ember van, aki képes kedvesen és következetesen kommunikálni. Ők azok, akikért érdemes felszínre jönni.”