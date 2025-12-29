Brutálisan erős, mégis ijesztően gyenge: ezek a számok mutatják meg, milyen évet zárt Budapest 2025-ben
Égő buszok, csúszó hídfelújítások, dugók és milliárdos adósság a fővárosban, miközben turisták rekordtömegben érkeznek. Budapest 2025-ben egyszerre élte meg a válság és a fellendülés évét, mutatjuk a számokat és a mögöttük lévő történeteket.
Van egy város, amelyet naponta közel egymillió autó terhel, miközben a világ minden tájáról érkező turisták csodálják. Egy város, ahol egyszerre égnek ki buszok és dőlnek meg rekordok. Ez a város a magyar főváros, Budapest. 2025-ben számtalan rekord megdőlt itt, ellentmondásos év volt.
2025-ben öt autóbusz gyulladt ki a fővárosban. Ezek nem egyszeri, elszigetelt balesetek voltak: a tűzesetek után elrendelt hatósági ellenőrzések súlyos problémákat tártak fel. Kiderült, hogy 100 buszból 60 nem felel meg a biztonsági és műszaki előírásoknak.
Ez azért különösen aggasztó, mert Budapesten naponta több százezer ember használja a tömegközlekedést munkába, iskolába vagy épp orvoshoz menet. A Budapesti Közlekedési Központ teljes flottájának átvilágítása az év során elindult, de még mindig nem zárult le.
A főváros pénzügyi helyzete 2025-re drasztikusan romlott. Budapest adóssága elérte a 70 milliárd forintot, ami nem pusztán könyvelési adat: ez konkrétan hatással van arra, mire jut pénz és mire nem.
Egy ilyen mértékű hiány lassítja a felújításokat, halasztja a beruházásokat, és komoly vitákat okoz a városvezetés és az állam között. Miközben a lakók joggal várnák el a jobb közlekedést, tisztább utcákat és biztonságosabb infrastruktúrát, a kassza egyre üresebb.
Kevesen gondolnak bele, de a budapesti utakat naponta körülbelül 900 ezer autó használja. Ez nemcsak dugókat jelent, hanem fokozott útburkolat-kopást, légszennyezést és állandó zajterhelést is.
A forgalom évek óta nő, miközben az úthálózat kapacitása alig változik. Az eredmény: csúcsidőben a város több pontján már egy kisebb baleset vagy lerobbant autó is órákra megbénítja a közlekedést.
A Lánchíd autós lezárása továbbra is komoly hatással van a városi közlekedésre. Az autósoknak átlagosan 3 kilométeres kerülőt kell tenniük, ami elsőre nem tűnik soknak – de éves szinten brutális szám jön ki. 2025-ben ez a kerülő 1 millió 27 ezer óra többlet-menetidőt jelentett. Ennyi idő alatt egy ember több mint 117 évet tölthetne folyamatos vezetéssel. Ez nemcsak időveszteség, hanem üzemanyag-költség, idegeskedés és plusz környezeti terhelés is.
Nem csak a Lánchíd okoz gondot. Két másik kulcsfontosságú átkelő, a Petőfi híd és az Árpád híd felújítása is csúszik. Mindkét híd esetében a szakértők régóta sürgős beavatkozásról beszélnek. Ezeken naponta több tízezer jármű halad át, így egy komolyabb műszaki probléma nemcsak közlekedési káoszt, hanem biztonsági kockázatot is jelenthet.
És most a másik oldal. Miközben a budapestiek dugókban ülnek és felújításokra várnak, a turisták soha nem látott számban érkeznek. 2025-ben 24 százalékkal nőtt a nemzetközi látogatók száma a fővárosban.
Ez hatalmas bevételt jelent a szállodáknak, éttermeknek, fürdőknek és a vendéglátás egészének. Budapest kívülről vonzóbb, mint valaha: olcsóbb, izgalmas, különleges. Belül viszont egyre nagyobb a nyomás az infrastruktúrán és az itt élők türelmén.
