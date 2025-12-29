RETRO RÁDIÓ

Brutálisan erős, mégis ijesztően gyenge: ezek a számok mutatják meg, milyen évet zárt Budapest 2025-ben

Égő buszok, csúszó híd­felújítások, dugók és milliárdos adósság a fővárosban, miközben turisták rekordtömegben érkeznek. Budapest 2025-ben egyszerre élte meg a válság és a fellendülés évét, mutatjuk a számokat és a mögöttük lévő történeteket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.29. 05:00
2025 főváros Budapest

Van egy város, amelyet naponta közel egymillió autó terhel, miközben a világ minden tájáról érkező turisták csodálják. Egy város, ahol egyszerre égnek ki buszok és dőlnek meg rekordok. Ez a város a magyar főváros, Budapest. 2025-ben számtalan rekord megdőlt itt, ellentmondásos év volt.

Budapest
Budapestnek nagyon ellentmondásos éve volt

2025-ben öt autóbusz gyulladt ki a fővárosban. Ezek nem egyszeri, elszigetelt balesetek voltak: a tűzesetek után elrendelt hatósági ellenőrzések súlyos problémákat tártak fel. Kiderült, hogy 100 buszból 60 nem felel meg a biztonsági és műszaki előírásoknak.

Ez azért különösen aggasztó, mert Budapesten naponta több százezer ember használja a tömegközlekedést munkába, iskolába vagy épp orvoshoz menet. A Budapesti Közlekedési Központ teljes flottájának átvilágítása az év során elindult, de még mindig nem zárult le.

A főváros pénzügyi helyzete 2025-re drasztikusan romlott. Budapest adóssága elérte a 70 milliárd forintot, ami nem pusztán könyvelési adat: ez konkrétan hatással van arra, mire jut pénz és mire nem.

Egy ilyen mértékű hiány lassítja a felújításokat, halasztja a beruházásokat, és komoly vitákat okoz a városvezetés és az állam között. Miközben a lakók joggal várnák el a jobb közlekedést, tisztább utcákat és biztonságosabb infrastruktúrát, a kassza egyre üresebb.

 Budapesten nyáron is sokszor dugó van, mert nincs elég híd / Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Kevesen gondolnak bele, de a budapesti utakat naponta körülbelül 900 ezer autó használja. Ez nemcsak dugókat jelent, hanem fokozott útburkolat-kopást, légszennyezést és állandó zajterhelést is.

A forgalom évek óta nő, miközben az úthálózat kapacitása alig változik. Az eredmény: csúcsidőben a város több pontján már egy kisebb baleset vagy lerobbant autó is órákra megbénítja a közlekedést.

A Lánchíd autós lezárása továbbra is komoly hatással van a városi közlekedésre. Az autósoknak átlagosan 3 kilométeres kerülőt kell tenniük, ami elsőre nem tűnik soknak – de éves szinten brutális szám jön ki. 2025-ben ez a kerülő 1 millió 27 ezer óra többlet-menetidőt jelentett. Ennyi idő alatt egy ember több mint 117 évet tölthetne folyamatos vezetéssel. Ez nemcsak időveszteség, hanem üzemanyag-költség, idegeskedés és plusz környezeti terhelés is.

Gyönyörű a felújított Lánchíd, szüksége lenne rá az autósoknak is / Fotó: Metropol

Nem csak a Lánchíd okoz gondot. Két másik kulcsfontosságú átkelő, a Petőfi híd és az Árpád híd felújítása is csúszik. Mindkét híd esetében a szakértők régóta sürgős beavatkozásról beszélnek. Ezeken naponta több tízezer jármű halad át, így egy komolyabb műszaki probléma nemcsak közlekedési káoszt, hanem biztonsági kockázatot is jelenthet.

Budapest, Budapest te csodás!

És most a másik oldal. Miközben a budapestiek dugókban ülnek és felújításokra várnak, a turisták soha nem látott számban érkeznek. 2025-ben 24 százalékkal nőtt a nemzetközi látogatók száma a fővárosban.

Ez hatalmas bevételt jelent a szállodáknak, éttermeknek, fürdőknek és a vendéglátás egészének. Budapest kívülről vonzóbb, mint valaha: olcsóbb, izgalmas, különleges. Belül viszont egyre nagyobb a nyomás az infrastruktúrán és az itt élők türelmén.

 

