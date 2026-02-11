Buda: a lakók dönthetnek, milyen legyen a jövő városrésze - 4V konzultáció indul

Új helyi konzultáció indult Budapest II. és III. kerületben: a „Véleményem egy virágzó városrészért” szlogennel meghirdetett 4V program célja, hogy a lakók mondják meg, milyen fejlesztéseket szeretnének a környéken. Fülöp Attila a Fidesz választókerületi elnöke szerint egy egyéni jelölt legfontosabb feladata, hogy közvetlenül kikérje az ott élők véleményét.

Fülöp Attila a Fidesz IV. választókerületi elnökének a budaiak véleménye az első, ezért itt ő a biztos választás / Forrás: Facebook

A budaiak szerint a közlekedés a legégetőbb gond

A Fülöp Attila a Tv2 Mokka című műsorában hangsúlyozta:

A budai választókerület – amely Óbuda klasszikus részeit, valamint a domb- és hegyoldali területeket is magában foglalja – népszerű lakóhely, de a gyors beköltözések miatt egyre több mindennapi probléma jelent meg. Ezek kezelése nélkül a zöldövezet és a nyugodt környezet előnyei könnyen háttérbe szorulhatnak.

Online és telefonon is várják a javaslatokat.

A lakók elsősorban a 4vk.hu oldalon mondhatják el a véleményüket, de külön Facebook-felület és telefonos ügyfélszolgálat is segíti azokat, akik nem az online megoldásokat részesítik előnyben. A javaslatokat a hónap végéig várják.

Fülöp Attila szerint az elmúlt 5–10 évben sok új család költözött a környékre, miközben sokan évtizedek óta ott élnek. A változó élethelyzetek új kihívásokat hoztak, amelyekre a kampány során konkrét megoldásokat szeretnének kidolgozni.

A beérkezett észrevételek többsége a közlekedést érinti. A növekvő forgalom, a domborzati adottságok és a külvárosból érkező autók miatt gyakoriak a torlódások, különösen reggelente, az iskolai csúcsidőben.

Külön problémát jelent a pesthidegkúti térség és a belső kerületrészek közötti kapcsolat. A választókerületi elnök szerint a megoldáshoz minden érintett szereplőt egy asztalhoz kell ültetni. Felmerült már:

Parkolók létesítése

Iskolabuszok indítása

Közlekedési lámpák áthangolása is

A közlekedés mellett az egészségügyi ellátás, a zöldterületek és a kirándulóhelyek fejlesztése is gyakran szóba kerül. A Hármashatár-hegy környékének megőrzését kiemelt értéknek tartják, hiszen a térség egyszerre kínál természetközeli életet és gyors belvárosi elérést.

„A helyi ügyekre kell koncentrálni”

Fülöp Attila szerint a Tisza Párt jelöltje és a jelenlegi egyéni képviselő, Tordai Bence részéről, aki országos ügyekkel próbálna karriert építeni, nem tapasztal érdemi aktivitást a helyi problémák feltérképezésében. Szerinte a választók elsősorban gyakorlati kérdésekre várnak választ: hogyan lehet javítani a közlekedést, könnyebbé tenni az orvoshoz jutást és biztonságosabbá a kirándulóhelyeket.