Buda: a lakók dönthetnek, milyen legyen a jövő városrésze - 4V konzultáció indul
Új helyi konzultáció indult Budapest II. és III. kerületben. A helyi Fidesz számára a budai lakosok véleménye az első.
Új helyi konzultáció indult Budapest II. és III. kerületben: a „Véleményem egy virágzó városrészért” szlogennel meghirdetett 4V program célja, hogy a lakók mondják meg, milyen fejlesztéseket szeretnének a környéken. Fülöp Attila a Fidesz választókerületi elnöke szerint egy egyéni jelölt legfontosabb feladata, hogy közvetlenül kikérje az ott élők véleményét.
A budaiak szerint a közlekedés a legégetőbb gond
A Fülöp Attila a Tv2 Mokka című műsorában hangsúlyozta:
A budai választókerület – amely Óbuda klasszikus részeit, valamint a domb- és hegyoldali területeket is magában foglalja – népszerű lakóhely, de a gyors beköltözések miatt egyre több mindennapi probléma jelent meg. Ezek kezelése nélkül a zöldövezet és a nyugodt környezet előnyei könnyen háttérbe szorulhatnak.
Online és telefonon is várják a javaslatokat.
A lakók elsősorban a 4vk.hu oldalon mondhatják el a véleményüket, de külön Facebook-felület és telefonos ügyfélszolgálat is segíti azokat, akik nem az online megoldásokat részesítik előnyben. A javaslatokat a hónap végéig várják.
Fülöp Attila szerint az elmúlt 5–10 évben sok új család költözött a környékre, miközben sokan évtizedek óta ott élnek. A változó élethelyzetek új kihívásokat hoztak, amelyekre a kampány során konkrét megoldásokat szeretnének kidolgozni.
A beérkezett észrevételek többsége a közlekedést érinti. A növekvő forgalom, a domborzati adottságok és a külvárosból érkező autók miatt gyakoriak a torlódások, különösen reggelente, az iskolai csúcsidőben.
Külön problémát jelent a pesthidegkúti térség és a belső kerületrészek közötti kapcsolat. A választókerületi elnök szerint a megoldáshoz minden érintett szereplőt egy asztalhoz kell ültetni. Felmerült már:
- Parkolók létesítése
- Iskolabuszok indítása
- Közlekedési lámpák áthangolása is
A közlekedés mellett az egészségügyi ellátás, a zöldterületek és a kirándulóhelyek fejlesztése is gyakran szóba kerül. A Hármashatár-hegy környékének megőrzését kiemelt értéknek tartják, hiszen a térség egyszerre kínál természetközeli életet és gyors belvárosi elérést.
„A helyi ügyekre kell koncentrálni”
Fülöp Attila szerint a Tisza Párt jelöltje és a jelenlegi egyéni képviselő, Tordai Bence részéről, aki országos ügyekkel próbálna karriert építeni, nem tapasztal érdemi aktivitást a helyi problémák feltérképezésében. Szerinte a választók elsősorban gyakorlati kérdésekre várnak választ: hogyan lehet javítani a közlekedést, könnyebbé tenni az orvoshoz jutást és biztonságosabbá a kirándulóhelyeket.
A 4V konzultáció célja, hogy ezekre a kérdésekre közösen találjanak megoldást a helyiekkel, a javaslatokat pedig a hónap végéig lehet elküldeni.
