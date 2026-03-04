"Tragikus volt" - Kiöntötte szívét élő adásban a Fradi nagy visszatérője
Robbie Keane az 5-0-s siker után sem volt maradéktalanul boldog. Dibusz Dénes három, Botka Endre hat hónap után tért vissza a Fradiba.
A Ferencváros fél félidőnyi sziprkázással és nagy visszatérőkkel – az augusztus óta először játszott Botka Endrével és a novemberi sérülése után először védő Dibusz Dénessel – 5-0-s győzelemmel jutott be az áprilisi Fradi-ETO Magyar Kupa-elődöntőbe.
A vasárnapi, budapesti bajnokin még nagy nehezen fordítva, 2-1-re legyőzött, most viszont már a szünetig simán lelépett Kazincbarcika miskolci albérletében rendezett egyoldalú negyeddöntő után Robbie Keane értékelt.
– Jó és profi munka volt mindenkitől. Szerencsére most sikerült korán gólt, sőt gólokat szerezni, és végig a markunkban tartottuk a meccset. Mindenki nagyon jó teljesítményt nyújtott, különösen elöl Yusuf és Lenny Joseph,
de ez nem számít, a hétvégi bajnokira úgyis megint fel kell forgatni a csapatot
– utalt a magyarszabály követelményeire a mai kezdőcsapatába Dibuszon kívül csak külföldi labdarúgókat nevezett ír Fradi-edző.
Nagyon örülök, hogy voltak visszatérőink és tudtam nekik játékperceket adni.
Fontos, hogy a keretben mindenki fitt legyen – emelte ki Keane.
Nagy visszatérők a Fradiban: Dibusz örült, Botka kesergett is
Az emlegetett nagy visszatérők közül Dibusz Dénes elmondta: sokat támogatták egymást a nehéz időszakban.
– Már több mint három hete edzettem a csapattal, az ujjam nem gátolt a védésben. Örülök, hogy kapott gól nélkül sikerült zárni ezt a visszatérő mérkőzést, de a legfontosabb a csapat továbbjutása volt, és ezt most magabiztosan teljesítettük. Nem kellett úgy izgulni a végsőkig, mint a hétvég bajnokin. Az volt a különbség, hogy most berúgtuk a helyzetet, amik akkor is megvoltak – mondta Dibusz, míg Botka Endre így fogalmazott:
– Örültem, hogy újra játszani tudtam, ilyen hosszú idő után ez már fontos volt nekem.
Nem csak ez a fél év, hanem az utóbbi egy-másfél évem katasztrofális volt, inkább tragikus volt, mint sikerekkel teli
– mondta keserűséggel vegyes vidámsággal a 30-szoros magyar válogatott védő.
Magyar Kupa negyeddöntők:
Győr-Kecskemét 3-1 (hosszabbítás után)
Zalaegerszeg-Soroksár 1-0
Kazincbarcika-FTC 0-5
Honvéd-Diósgyőr: csütörtök, 20.00, Bozsik Aréna (tv: M4 Sport)
(Az elődöntők párosítása: FTC-Győr, Honvéd/Diósgyőr-ZTE)
