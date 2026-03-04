RETRO RÁDIÓ

"Tragikus volt" - Kiöntötte szívét élő adásban a Fradi nagy visszatérője

Robbie Keane az 5-0-s siker után sem volt maradéktalanul boldog. Dibusz Dénes három, Botka Endre hat hónap után tért vissza a Fradiba.

Megosztás
Szerző: MM
Létrehozva: 2026.03.04. 22:28
kazincbarcika Magyar Kupa Dibusz Dénes Botka Endre Robbie Keane Fradi

A Ferencváros fél félidőnyi sziprkázással és nagy visszatérőkkel – az augusztus óta először játszott Botka Endrével és a novemberi sérülése után először védő Dibusz Dénessel5-0-s győzelemmel jutott be az áprilisi Fradi-ETO Magyar Kupa-elődöntőbe. 

Botka Endre, Fradi
Botka Endre tavaly augusztus óta először játszott a Fradiban: nehéz időszak áll mögötte      Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A vasárnapi, budapesti bajnokin még nagy nehezen fordítva, 2-1-re legyőzött, most viszont már a szünetig simán lelépett Kazincbarcika miskolci albérletében rendezett egyoldalú negyeddöntő után Robbie Keane értékelt.

– Jó és profi munka volt mindenkitől. Szerencsére most sikerült korán gólt, sőt gólokat szerezni, és végig a markunkban tartottuk a meccset. Mindenki nagyon jó teljesítményt nyújtott, különösen elöl Yusuf és Lenny Joseph, 

de ez nem számít, a hétvégi bajnokira úgyis megint fel kell forgatni a csapatot

– utalt a magyarszabály követelményeire a mai kezdőcsapatába Dibuszon kívül csak külföldi labdarúgókat nevezett ír Fradi-edző.

Nagyon örülök, hogy voltak visszatérőink és tudtam nekik játékperceket adni. 

Fontos, hogy a keretben mindenki fitt legyen – emelte ki Keane.

Nagy visszatérők a Fradiban: Dibusz örült, Botka kesergett is

Az emlegetett nagy visszatérők közül Dibusz Dénes elmondta: sokat támogatták egymást a nehéz időszakban.

– Már több mint három hete edzettem a csapattal, az ujjam nem gátolt a védésben. Örülök, hogy kapott gól nélkül sikerült zárni ezt a visszatérő mérkőzést, de a legfontosabb a csapat továbbjutása volt, és ezt most magabiztosan teljesítettük. Nem kellett úgy izgulni a végsőkig, mint a hétvég bajnokin. Az volt a különbség, hogy most berúgtuk a helyzetet, amik akkor is megvoltak – mondta Dibusz, míg Botka Endre így fogalmazott:

– Örültem, hogy újra játszani tudtam, ilyen hosszú idő után ez már fontos volt nekem.

Nem csak ez a fél év, hanem az utóbbi egy-másfél évem katasztrofális volt, inkább tragikus volt, mint sikerekkel teli

– mondta keserűséggel vegyes vidámsággal a 30-szoros magyar válogatott védő.

Magyar Kupa negyeddöntők:

Győr-Kecskemét 3-1 (hosszabbítás után)

Zalaegerszeg-Soroksár 1-0

Kazincbarcika-FTC 0-5

Honvéd-Diósgyőr: csütörtök, 20.00, Bozsik Aréna (tv: M4 Sport)

(Az elődöntők párosítása: FTC-Győr, Honvéd/Diósgyőr-ZTE)

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu