Varga Barnabás és Tóth Alex után újabb magyar válogatott tart külföldre a Fradiból

Botka Endre személyében újabb magyar válogatott focista távozhat külföldre a Fradiból. Mint ismert, Kubatov Gábor klubelnök évértékelő interjújában úgy fogalmazott, ha Varga Barnabásért és Tóth Alexért megfelelő ajánlatot kapnak, mindkét játékost elengedik. A 31 éves csatár azóta már alá is írt új csapatához, és a görög AEK Athén csapatában folytatja pályafutását. A 20 éves középpályás sorsa még nem körvonalazódott, de állítólag topbajnokságban folytathatja. Miközben a 31 éves védő jövője eldőlni látszik.

Botka Endre is külföldön folytatja? Fotó: Török Attila

Varga Barnabás azért távozott a Fradiból, mert a felek között volt egy megállapodás: ha jó ajánlat jön érte, elengedik. Tóth Alex klubváltásával kapcsolatban Kubatov Gábor klubelnök úgy fogalmazott, a transzfer az egész magyar labdarúgást magasabb polcra helyezné. Botka Endre szerződése viszont le fog járni a nyáron, és a CsakFoci azt írja, eddig nem történtek tárgyalások a hosszabbításról.

A 31 éves védő csak három bajnokin játszott ebben a szezonban, sérülés is hátráltatta. A Ferencváros spanyolországi edzőtáborába ugyan elutazott, de mivel a szerződése az utolsó félévbe lépett, bárkivel előszerződést köthet.

Botka Endre külföldön folytatja?

Botka jövőjével kapcsolatban a portál információi szerint külföldi lehetőség is felmerült.

A 31 éves hátvédért Olaszországból első- és másodosztályú csapat is érdeklődött.

Azonban az a forgatókönyv sem tűnik kizártnak, hogy marad Magyarországon, és a másodosztályban szereplő nevelőklubjában, a Budapest Honvédban folytatja.