Varga Barnabás és Tóth Alex után újabb magyar válogatott tart külföldre a Fradiból
Varga Barnabás a görög AEK Athén játékosa lett, Tóth Alexet pedig topbajnokságba vinnék. Rajtuk kívül újabb magyar válogatott focista, Botka Endre is külföldre igazolhat a Fradiból.
Botka Endre személyében újabb magyar válogatott focista távozhat külföldre a Fradiból. Mint ismert, Kubatov Gábor klubelnök évértékelő interjújában úgy fogalmazott, ha Varga Barnabásért és Tóth Alexért megfelelő ajánlatot kapnak, mindkét játékost elengedik. A 31 éves csatár azóta már alá is írt új csapatához, és a görög AEK Athén csapatában folytatja pályafutását. A 20 éves középpályás sorsa még nem körvonalazódott, de állítólag topbajnokságban folytathatja. Miközben a 31 éves védő jövője eldőlni látszik.
Varga Barnabás azért távozott a Fradiból, mert a felek között volt egy megállapodás: ha jó ajánlat jön érte, elengedik. Tóth Alex klubváltásával kapcsolatban Kubatov Gábor klubelnök úgy fogalmazott, a transzfer az egész magyar labdarúgást magasabb polcra helyezné. Botka Endre szerződése viszont le fog járni a nyáron, és a CsakFoci azt írja, eddig nem történtek tárgyalások a hosszabbításról.
A 31 éves védő csak három bajnokin játszott ebben a szezonban, sérülés is hátráltatta. A Ferencváros spanyolországi edzőtáborába ugyan elutazott, de mivel a szerződése az utolsó félévbe lépett, bárkivel előszerződést köthet.
Botka Endre külföldön folytatja?
Botka jövőjével kapcsolatban a portál információi szerint külföldi lehetőség is felmerült.
A 31 éves hátvédért Olaszországból első- és másodosztályú csapat is érdeklődött.
Azonban az a forgatókönyv sem tűnik kizártnak, hogy marad Magyarországon, és a másodosztályban szereplő nevelőklubjában, a Budapest Honvédban folytatja.
