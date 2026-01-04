RETRO RÁDIÓ

Varga Barnabás és Tóth Alex után újabb válogatott focista hagyhatja ott a Fradit

Botka Endre sejtelmesen üzent. A Fradi helyett máshol focizhat a védő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.04. 18:30
ferencváros válogatott botka endre

Kilenc év után végleg otthagyhatja a Ferencvárost Botka Endre. A zöld-fehérek válogatott védője valóban kevés lehetőséget kap, legutóbb augusztusban lépett pályára. Tavaly Kecskemétre került kölcsönbe, most végleg elköszönhet aFraditól.

Botka Endre 2017-ben lett a Fradi focistája
Botka Endre 2017-ben lett a Fradi focistája Fotó: Török Attila

Botka a kilenc év alatt hét bajnoki címet, két Magyar Kupát nyert a csapattal, ezért is áll most nehéz döntés előtt.

Mozgalmas időszak jön, hiszen lejár a szerződésem, és ismét egy fontos döntés következik. Ez mindig izgalmas. Lélekben már felkészültem rá, és bízom benne, hogy a lehető legjobb döntést hozom

- írta közösségi oldalán a védő.

Válogatott játékosok távoznak a Fradiból

Botkának kényszerből kell távoznia, a csapat két legjobbját azonban kivásárolhatják. Varga Barnabás minden bizonnyal az AEK Athénban folytatja pályafutását, míg Tóth Alex Olaszországba, a legfrissebb hírek szerint a Lazióhoz kerül.

Javában zajlik a Fizz Liga!

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu