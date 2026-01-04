Varga Barnabás és Tóth Alex után újabb válogatott focista hagyhatja ott a Fradit
Botka Endre sejtelmesen üzent. A Fradi helyett máshol focizhat a védő.
Kilenc év után végleg otthagyhatja a Ferencvárost Botka Endre. A zöld-fehérek válogatott védője valóban kevés lehetőséget kap, legutóbb augusztusban lépett pályára. Tavaly Kecskemétre került kölcsönbe, most végleg elköszönhet aFraditól.
Botka a kilenc év alatt hét bajnoki címet, két Magyar Kupát nyert a csapattal, ezért is áll most nehéz döntés előtt.
Mozgalmas időszak jön, hiszen lejár a szerződésem, és ismét egy fontos döntés következik. Ez mindig izgalmas. Lélekben már felkészültem rá, és bízom benne, hogy a lehető legjobb döntést hozom
- írta közösségi oldalán a védő.
Válogatott játékosok távoznak a Fradiból
Botkának kényszerből kell távoznia, a csapat két legjobbját azonban kivásárolhatják. Varga Barnabás minden bizonnyal az AEK Athénban folytatja pályafutását, míg Tóth Alex Olaszországba, a legfrissebb hírek szerint a Lazióhoz kerül.
