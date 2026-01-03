A Fradinál sem titkolják, sztárcsapat vinné Tóth Alexet
Hoppon marad a Juventus? Napokon belül Varga Barnabás mellett Tóth Alexet is eladhatja a Fradi.
Olaszországból kapott ajánlatot a Ferencváros Tóth Alexért. Korábban arról lehetett hallani, hogy a 20 éves középpályás a Juventusban köthet ki, az ország most sem változott, csak a kérő. A hírek szerint az élvonal élcsapata, a római Lazio a jelentkező. És ezt már a Ferencvárosnál sem cáfolják.
Olasz lapok szerint a Lazio és a Ferencváros már a tárgyalásokat is megkezdte a játékos ügyében. Az FTC ügyeiben bennfentes ulloi129.hu internetes oldal szerint ez valós információ, a rómaiak tényleg érdeklődnek, s Tóth Alex az utóbbi napokban közelebb került a Lazióhoz. A római klub Olaszország egyik ikonikus csapata, igaz, jelenleg "csak" a nyolcadik helyen áll a tabellán. Legutóbb 2000-ben lett bajnok, 1999-ben pedig megnyerte a Kupagyőztesek Európakupájának (KEK) utolsó kiírását.
Tóth Alexről tárgyalnak, Varga Barnabást bemutathatják
A középpályás mellett a Fradi csatára is távozhat a télen. Görög lapértesülések szerint Varga Barnabás vasárnap utazik Görögországba, ahol az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálat után bemutathatja őt az AEK Athén.
