A Fradinál sem titkolják, sztárcsapat vinné Tóth Alexet

Olaszországból kapott ajánlatot a Ferencváros Tóth Alexért. Korábban arról lehetett hallani, hogy a 20 éves középpályás a Juventusban köthet ki, az ország most sem változott, csak a kérő. A hírek szerint az élvonal élcsapata, a római Lazio a jelentkező. És ezt már a Ferencvárosnál sem cáfolják.

Tóth Alex egy év alatt robbant be a Fradiba / Fotó: Tumbász Hédi

Olasz lapok szerint a Lazio és a Ferencváros már a tárgyalásokat is megkezdte a játékos ügyében. Az FTC ügyeiben bennfentes ulloi129.hu internetes oldal szerint ez valós információ, a rómaiak tényleg érdeklődnek, s Tóth Alex az utóbbi napokban közelebb került a Lazióhoz. A római klub Olaszország egyik ikonikus csapata, igaz, jelenleg "csak" a nyolcadik helyen áll a tabellán. Legutóbb 2000-ben lett bajnok, 1999-ben pedig megnyerte a Kupagyőztesek Európakupájának (KEK) utolsó kiírását.

Tóth Alexről tárgyalnak, Varga Barnabást bemutathatják

A középpályás mellett a Fradi csatára is távozhat a télen. Görög lapértesülések szerint Varga Barnabás vasárnap utazik Görögországba, ahol az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálat után bemutathatja őt az AEK Athén.