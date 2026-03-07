Szijjártó Péter nagy bejelentést tett: Minden magyar számíthat ránk!

A közösségi oldalán tett bejelentést Szijjártó Péter péntek este. A külgazdasági és külügyminiszter ekkor elmondta, érkeznek a mentesítő járatok a Közel-Keletről: Dubajból 172 utassal a fedélzetén érkezett éppen egy gép, a hétvégén pedig további járatok indulnak majd.

– mondta el Szijjártó Péter a Facebook-oldalán péntek este közzétett videóban. Hozzátette, hogy a videó készítésének perceiben landolt éppen az a gép, amely az egyiptomi Sarm es-Sejkből indult, és túlnyomórészt az Izraelben ragadt magyarokat hozta haza. A gép fedélzetén 68 ember utazott.

Emellett úton van 172 utassal az a repülőgép, amelyet a FlyDubai-tól bérelt a magyar kormány, és amely az Egyesült Arab Emírségekből hozza haza a kint ragadt magyarokat. Szijjártó Péter emellett elmondta, hogy

a hétvégén is indulnak majd további mentesítő járatok.

Három alkalommal is indul majd gép Rijádból, amivel a Szaúd-Arábiában és a Katarban rekedt magyarokat hozzák majd haza.

- emelte ki a videót tartalmazó posztjában a miniszter.