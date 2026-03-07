RETRO RÁDIÓ

Szijjártó Péter nagy bejelentést tett: Minden magyar számíthat ránk!

Jó hírt osztott meg Szijjártó Péter.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 07:20
Szijjártó Péter dubaj izrael háború

A közösségi oldalán tett bejelentést Szijjártó Péter péntek este. A külgazdasági és külügyminiszter ekkor elmondta, érkeznek a mentesítő járatok a Közel-Keletről: Dubajból 172 utassal a fedélzetén érkezett éppen egy gép, a hétvégén pedig további járatok indulnak majd.

SZIJJÁRTÓ Péter; DEDOVIC HANDANOVIC, Dubravka
Jó híreket osztott meg Szijjártó Péter / Fotó: KKM

Nagy bejelentést tett a mentesítő járatokról Szijjártó Péter

Hamarosan hazaérnek a mai mentesítő járatok a Közel-Keletről

– mondta el Szijjártó Péter a Facebook-oldalán péntek este közzétett videóban. Hozzátette, hogy a videó készítésének perceiben landolt éppen az a gép, amely az egyiptomi Sarm es-Sejkből indult, és túlnyomórészt az Izraelben ragadt magyarokat hozta haza. A gép fedélzetén 68 ember utazott.

Hazahozzuk az Izraelben ragadt magyarokat!

Emellett úton van 172 utassal az a repülőgép, amelyet a FlyDubai-tól bérelt a magyar kormány, és amely az Egyesült Arab Emírségekből hozza haza a kint ragadt magyarokat. Szijjártó Péter emellett elmondta, hogy

 a hétvégén is indulnak majd további mentesítő járatok. 

Három alkalommal is indul majd gép Rijádból, amivel a Szaúd-Arábiában és a Katarban rekedt magyarokat hozzák majd haza.

Minden magyar számíthat ránk!

- emelte ki a videót tartalmazó posztjában a miniszter.

háború A dosszié további cikkei

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu