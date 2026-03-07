- Rengetegen elhagyhatják Iránt – újabb migrációs hullám várható?
- Olyan volt az életük, mintha egy sivatagot kellett volna átvészelni térkép nélkül – így menekült a frontról az ukrán család
- Irán a reptereket, hoteleket és a kikötőket is célba vette – ilyenre még nem volt példa
- Veszélyben a Hormuzi-szoros, Irán súlyos fenyegetést adott ki
Szijjártó Péter nagy bejelentést tett: Minden magyar számíthat ránk!
Jó hírt osztott meg Szijjártó Péter.
A közösségi oldalán tett bejelentést Szijjártó Péter péntek este. A külgazdasági és külügyminiszter ekkor elmondta, érkeznek a mentesítő járatok a Közel-Keletről: Dubajból 172 utassal a fedélzetén érkezett éppen egy gép, a hétvégén pedig további járatok indulnak majd.
Nagy bejelentést tett a mentesítő járatokról Szijjártó Péter
Hamarosan hazaérnek a mai mentesítő járatok a Közel-Keletről
– mondta el Szijjártó Péter a Facebook-oldalán péntek este közzétett videóban. Hozzátette, hogy a videó készítésének perceiben landolt éppen az a gép, amely az egyiptomi Sarm es-Sejkből indult, és túlnyomórészt az Izraelben ragadt magyarokat hozta haza. A gép fedélzetén 68 ember utazott.
Hazahozzuk az Izraelben ragadt magyarokat!
Emellett úton van 172 utassal az a repülőgép, amelyet a FlyDubai-tól bérelt a magyar kormány, és amely az Egyesült Arab Emírségekből hozza haza a kint ragadt magyarokat. Szijjártó Péter emellett elmondta, hogy
a hétvégén is indulnak majd további mentesítő járatok.
Három alkalommal is indul majd gép Rijádból, amivel a Szaúd-Arábiában és a Katarban rekedt magyarokat hozzák majd haza.
Minden magyar számíthat ránk!
- emelte ki a videót tartalmazó posztjában a miniszter.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre