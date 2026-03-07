RETRO RÁDIÓ

Időjárás: változékony, tavaszias időre számíthatunk a hétvégén

Érdemes szabadtéri programokat szervezni a hétvégére. Szerencsénkre a tavasz továbbra is kitartóan meghozza a derűs és napfényes időjárást számunkra.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.03.07. 06:00
A hétvégére alapvetően kellemes, kora tavaszias időjárásra számíthatunk, bár a napsütést időnként felhők és erősebb szél is megzavarhatja. Érdemes már most beszervezni szabadtéri programokat, hiszen az időjárás ideális formáját hozza.

Tavaszias időjárás várható a hétvégére is

Március 7-én (szombat) napos idő várható. A nappali hőmérséklet körülbelül 15 °C-ig emelkedik, míg hajnalban 2 °C körül alakul a minimum. A szél gyenge marad.

Március 8-án (vasárnap) a derűs napsütést a felhők megzavarhatják, de továbbra is enyhe marad az időjárás. A legmagasabb hőmérséklet 15 °C körül alakul, a hajnali órákban 3 °C várható. A légmozgás továbbra is mérsékelt lesz.

Március 9-én (hétfő) erősebb szélre kell számítani. A nappali csúcshőmérséklet az előző napokhoz hasonlóan, 15 °C körül alakul. A hajnali órákban minimum 4 °C lehet. A szél azonban időnként megerősödhet.

Március 10-én (kedd) ismét nyugodtabb idő várható. A csúcshőmérséklet 15 °C körül alakul, hajnali órákban 3 °C várható. A szél mérsékelt marad ezen a napon - írja a Köpönyeg.

 

