Orbán Viktor megerősítette: a mai lesz a legnagyobb

Ezúttal Debrecenben kerül megrendezésre a Háborúellenes Gyűlés.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 06:28
Szijjártó Péter debrecen Háborúellenes Gyűlés orbán viktor lázár jános

A mai napon Debrecenben tartják meg a Háborúellenes Gyűlést, amelyen - az eddigiekhez hasonlóan -, beszédet mond majd Orbán Viktor. A miniszterelnök a közösségi oldalán azt is bejelentette, hogy Szijjártó Péterrel és Lázár Jánossal Lázárinfót fognak tartani.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Orbán Viktor
Orbán Viktor a mai Háborúellenes Gyűlés előtt osztott meg néhány információt / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Lázár, Szijjártó, Orbán. Debrecen. A legnagyobb Háborúellenes Gyűlés

- írta a közösségi oldalán a kormányfő.

Mutatjuk Orbán Viktor csatolt videóját!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
