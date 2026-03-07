Orbán Viktor megerősítette: a mai lesz a legnagyobb

A mai napon Debrecenben tartják meg a Háborúellenes Gyűlést, amelyen - az eddigiekhez hasonlóan -, beszédet mond majd Orbán Viktor. A miniszterelnök a közösségi oldalán azt is bejelentette, hogy Szijjártó Péterrel és Lázár Jánossal Lázárinfót fognak tartani.

Orbán Viktor a mai Háborúellenes Gyűlés előtt osztott meg néhány információt / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Lázár, Szijjártó, Orbán. Debrecen. A legnagyobb Háborúellenes Gyűlés

- írta a közösségi oldalán a kormányfő.

Mutatjuk Orbán Viktor csatolt videóját!