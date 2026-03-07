- „Még a legkisebb szikráját sem szeretném érezni” – a háborúról beszélt a Kincsvadászok sztárja, Megyesi Balázs
Orbán Viktor megerősítette: a mai lesz a legnagyobb
Ezúttal Debrecenben kerül megrendezésre a Háborúellenes Gyűlés.
A mai napon Debrecenben tartják meg a Háborúellenes Gyűlést, amelyen - az eddigiekhez hasonlóan -, beszédet mond majd Orbán Viktor. A miniszterelnök a közösségi oldalán azt is bejelentette, hogy Szijjártó Péterrel és Lázár Jánossal Lázárinfót fognak tartani.
Lázár, Szijjártó, Orbán. Debrecen. A legnagyobb Háborúellenes Gyűlés
- írta a közösségi oldalán a kormányfő.
Mutatjuk Orbán Viktor csatolt videóját!
