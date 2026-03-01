RETRO RÁDIÓ

A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek!

Óriási tömeg gyűlt össze szombaton Esztergomban, ahol a magyar emberek ismét kiálltak a béke mellett. A Háborúellenes Gyűlésen Czunyiné dr. Bertalan Judit arra figyelmeztette az embereket, hogy a Tisza nem tud nemet mondani az Európai Unió vezetőinek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 13:12
Módosítva: 2026.03.01. 15:01
Háborúellenes Gyűlés Esztergom Tisza Párt Brüsszel

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és képviselőjelölt elmondta, a magyar választóknak miért kell nemet mondania a Tisza Pártra. Mindezt az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen tette, ahol ismét hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy kiálljanak a kormány háborúellenes politikája mellett.

Az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen Czunyiné dr. Bertalan Judit is felszólalt Fotó: Polyák Attila/MW

Czunyiné dr. Bertalan Judit elmondta, azért nem szabad a Tiszára szavazni, mert nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek és Ukrajnának.

Sem Brüsszel, sem Ukrajna most már nem is titkolja az elmúlt napok fényében, hogy nyílt és direkt beavatkozással készül a magyarországi választásokra. Hiszen Brüsszelnek az az érdeke, hogy Magyarországon olyan kormány legyen április után, amelyik az ő kéréseit, parancsait gondolkodás nélkül kiszolgálja. A Tiszáról tudjuk, hogy nem tud nemet mondani

– mondta a képviselő és képviselőjelölt. 

 

 

