Nyitrai Zsolt: a legjobb közvélemény-kutatás a választás!

Esztergom adott otthont a 11. Háborúellenes Gyűlésnek. Nyitrai Zsolt ott mondta el, mi a véleménye a baloldali kamukutatáskról.

2026.03.01.
Nyitrai Zsolt is részt vett az Esztergomban megrendezett Háborúellenes Gyűlésen, ahol kíméletlenül elmondta, mit gondol a baloldali közvélemény kutatásokról. Szerinte azok nem fedik a valóságot, főleg azok után, hogy a napokban Deák Dániel lerántotta a leplet a Medián valós számairól, azaz kiderült nem is azokat az eredményeket közölték, amit valójában mértek. 

Nyitrai Zsolt a baloldali közvélemény-kutatásokról beszélt a Háborúellenes Gyűlésen Esztergomban. / Fotó: Patrióta

Megmondom őszintén én eléggé kétkedve és mosolyogva fogadtam ezeket a felméréseket. Mert ezek nem fedik a valóságot.

– mondta a miniszterelnök főtanácsadója, majd hozzátette, hogy a gyakorlati politikusok azt szokták mondani, a legpontosabb felmérés, mindig maga a választás. És az utolsó ilyen Magyarországon február 8-án volt. Ez nem is volt olyan régen, ugye Balmazújvárosban. A Fidesz-KDNP számára egy nehezebb terepen. Ahol a kormánypártok jelöltje magabiztosan tudott nyerni, úgyhogy ez szerintem a legújabb és legpontosabb felmérés. 

Jó napot kívánok, áprilist is meg fogjuk nyerni.

– zárta gondolatait. 


 

