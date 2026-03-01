RETRO RÁDIÓ

Hétköznapi hős: összetört embert mentett a természetvédelmi őr a Bükkben

A semmiből érkezett, hihetetlen okból. Bükkben mentett életet egy természetvédelmi őr.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 15:20
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság egy különös történetet osztott meg Facebook-oldalukon. A havas erdőben egy rejtélyes alak közelített négykézláb, ami a megdöbbentő, hogy egy ember volt.

Négykézláb ment a természetvédelmi őr felé egy ember a Bükkben / Fotó: Freepik - illusztráció

Négykézláb ijesztett rá az őrre a Bükkben

A természetvédelmi őr, Csopák János éppen visszafele tartott egy terepbejárásról, amikor az autójához közel, a parkolóban furcsa mozgásra lett figyelmes. Tőle jó harminc méterre egy furcsán mozgó élőlényt látott meg.

Rájöttem, hogy egy négykézláb furán távolodó emberrel van dolgom

- mondta az őr, aki először nem is volt biztos benne, mit lát pontosan.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság bejegyzése szerint a férfi Répáshutáról tartott a buszhoz, mikor megcsúszott és elesett. Az esés annyira fájdalmas volt, hogy nem tudott lábra állni, így segítséget próbált keríteni négykézláb.

A természetvédelmi őr az autóhoz segítette, majd az egri kórház sürgősségi osztályára vitte. A vizsgálatokból kiderült, hogy súlyos sérüléseket szenvedett - írja a Tények. Az őr szerint eltört a csípő- és medencecsontja több helyen is.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság figyelmeztette a túrázókat, hogy lehetőleg valaki tudjon arról, hogy ha túrázni megy az ember, merre jár, de lehetőség szerint ne vágjanak neki egyedül az erdőnek.

 

