Hétköznapi hős: összetört embert mentett a természetvédelmi őr a Bükkben
A semmiből érkezett, hihetetlen okból. Bükkben mentett életet egy természetvédelmi őr.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság egy különös történetet osztott meg Facebook-oldalukon. A havas erdőben egy rejtélyes alak közelített négykézláb, ami a megdöbbentő, hogy egy ember volt.
Négykézláb ijesztett rá az őrre a Bükkben
A természetvédelmi őr, Csopák János éppen visszafele tartott egy terepbejárásról, amikor az autójához közel, a parkolóban furcsa mozgásra lett figyelmes. Tőle jó harminc méterre egy furcsán mozgó élőlényt látott meg.
Rájöttem, hogy egy négykézláb furán távolodó emberrel van dolgom
- mondta az őr, aki először nem is volt biztos benne, mit lát pontosan.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság bejegyzése szerint a férfi Répáshutáról tartott a buszhoz, mikor megcsúszott és elesett. Az esés annyira fájdalmas volt, hogy nem tudott lábra állni, így segítséget próbált keríteni négykézláb.
A természetvédelmi őr az autóhoz segítette, majd az egri kórház sürgősségi osztályára vitte. A vizsgálatokból kiderült, hogy súlyos sérüléseket szenvedett - írja a Tények. Az őr szerint eltört a csípő- és medencecsontja több helyen is.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság figyelmeztette a túrázókat, hogy lehetőleg valaki tudjon arról, hogy ha túrázni megy az ember, merre jár, de lehetőség szerint ne vágjanak neki egyedül az erdőnek.
