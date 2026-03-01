„Láttuk a szemében azt az örömöt” – SMA Levi sokat fejlődött
SMA Levi hét éve, hogy megkapta a Zolgensma génterápiát, amely elindította őt a hosszú, kitartó fejlődés útján. Édesanyja hosszú idő után nyilatkozott, SMA Levi jól van és elindult a fejlődés útján! Mutatjuk a részleteket!
A Zolgensma-kezelés óta Levi apró, de következetes lépésekkel halad előre a mindennapi életben. Minden siker, legyen az egy új mozdulat vagy egy önálló pillanat, a család számára hatalmas örömöt és reményt jelent.
Levi a lábára állt – elképesztő fejlődésen ment át SMA Levi
Szamler Viktória meghatóan meséli kisfia elképesztő fejlődését. Minden apró előrelépésben látszik a kitartás és a szeretet eredménye.
Hét évvel ezelőtt egy olyan lehetőséget kaptunk, amely teljesen megváltoztatta Levi életét. Azóta minden egyes nap bizonyítja, hogy az összefogás és a rengeteg segítség nem volt hiábavaló.
– mesélte lapunknak Szamler Viktória.
Az elmúlt évek során rengeteg erőfeszítés, terápia és támogatás segítette Levit abban, hogy napról napra önállóbbá váljon. A család számára a fejlődés apró lépésekből áll, de minden egyes előrelépés hatalmas jelentőséggel bír.
Látni, ahogy Levi fejlődik, számunkra a legnagyobb ajándék. Nem mindig látványosak a változások, de mi minden mozdulatban, minden új készségben ott érezzük az évek munkáját. Ezek azok a pillanatok, amelyek erőt adnak a folytatáshoz.
– fogalmazott meghatottan Levi édesanyja.
Jelenleg a gyógytornászok azon dolgoznak, hogy Levi minél önellátóbb legyen. Az elmúlt időszak különösen sok pozitív változást hozott. Két hete kezdte meg a gyakorlást a járáskönnyítő rendszerben, amelyben már most nagy örömmel és lelkesedéssel vesz részt.
Amikor először állt fel ebben a járáskönnyítő rendszerben, láttuk a szemében azt az örömöt, amit nehéz szavakba önteni. Állva egészen másképp látja a világot, és ez új motivációt ad neki. Ilyenkor nem a nehézségekre figyel, hanem arra, mennyi minden elérhető számára.
– tette hozzá Viktória.
Természetesen akadnak nehezebb napok is, különösen akkor, amikor iskola után sietni kell a fejlesztésekre. A fáradtság néha próbára teszi őt, de elszántsága töretlen.
Vannak napok, amikor látom rajta, hogy fáradt. Ilyenkor még inkább büszke vagyok rá, mert tudom, hogy minden alkalommal beleadja a maximumot. Levi valóban megérti, hogy a sok gyakorlás meghozza a gyümölcsét, és ez a hozzáállása példaértékű.
– tette hozzá Viktória.
Az iskolai életében is szépen helyt áll. Helyi iskolába jár, ahol társai szeretettel fogadják, és segítőkészek vele. Nagyon szeret iskolába menni, kedvenc tantárgya a matematika.
Fontos számunkra, hogy teljes értékű kisiskolásként élhesse meg a mindennapokat. Az, hogy szeret tanulni, hogy vannak kedvenc tantárgyai, és hogy barátai vannak, legalább annyira fontos része a fejlődésének, mint a terápiák.
– hangsúlyozta az édesanya.
Az utóbbi időben egy új hobbi is megjelent Levi életében: egyre inkább megszerette az olvasást. Ez nemcsak kikapcsolódást jelent számára, hanem új kapukat is nyit a világ megismeréséhez.
Amikor olvas, látom, ahogy elmélyül a történetekben. Az olvasás számára is egyfajta önállóság. Új világokat fedez fel, és ez hatalmas élmény neki.
– mesélte mosolyogva
Levi története a kitartásról, a fejlődésről és a közösség erejéről szól. Bár az út hosszú, minden apró lépés újabb reményt ad a családnak.
Minden egyes év megerősít bennünket abban, hogy érdemes küzdeni. Levi ereje, kíváncsisága és elszántsága nap mint nap inspirál minket. Mi pedig továbbra is mellette állunk, hogy támogassuk őt minden álma megvalósításában.
– zárta gondolatait Viktória, Levi őrangyala.
A képek pedig jól mutatják: Levi mosolya, fejlődése és elszántsága ma is ugyanolyan erőt sugároz, mint amikor elindult ezen a különleges úton.
