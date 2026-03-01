„Láttuk a szemében azt az örömöt” – SMA Levi sokat fejlődött

A Zolgensma-kezelés óta Levi apró, de következetes lépésekkel halad előre a mindennapi életben. Minden siker, legyen az egy új mozdulat vagy egy önálló pillanat, a család számára hatalmas örömöt és reményt jelent.

SMA Levi elképesztő erővel indult meg a fejlődés irányába, a kisfiú már járássegítővel áll és jár! (Fotó: Olvasói)

Levi a lábára állt – elképesztő fejlődésen ment át SMA Levi

Szamler Viktória meghatóan meséli kisfia elképesztő fejlődését. Minden apró előrelépésben látszik a kitartás és a szeretet eredménye.

Hét évvel ezelőtt egy olyan lehetőséget kaptunk, amely teljesen megváltoztatta Levi életét. Azóta minden egyes nap bizonyítja, hogy az összefogás és a rengeteg segítség nem volt hiábavaló.

– mesélte lapunknak Szamler Viktória.

Az elmúlt évek során rengeteg erőfeszítés, terápia és támogatás segítette Levit abban, hogy napról napra önállóbbá váljon. A család számára a fejlődés apró lépésekből áll, de minden egyes előrelépés hatalmas jelentőséggel bír.

Látni, ahogy Levi fejlődik, számunkra a legnagyobb ajándék. Nem mindig látványosak a változások, de mi minden mozdulatban, minden új készségben ott érezzük az évek munkáját. Ezek azok a pillanatok, amelyek erőt adnak a folytatáshoz.

– fogalmazott meghatottan Levi édesanyja.

Jelenleg a gyógytornászok azon dolgoznak, hogy Levi minél önellátóbb legyen. Az elmúlt időszak különösen sok pozitív változást hozott. Két hete kezdte meg a gyakorlást a járáskönnyítő rendszerben, amelyben már most nagy örömmel és lelkesedéssel vesz részt.

Amikor először állt fel ebben a járáskönnyítő rendszerben, láttuk a szemében azt az örömöt, amit nehéz szavakba önteni. Állva egészen másképp látja a világot, és ez új motivációt ad neki. Ilyenkor nem a nehézségekre figyel, hanem arra, mennyi minden elérhető számára.

– tette hozzá Viktória.

Természetesen akadnak nehezebb napok is, különösen akkor, amikor iskola után sietni kell a fejlesztésekre. A fáradtság néha próbára teszi őt, de elszántsága töretlen.

Vannak napok, amikor látom rajta, hogy fáradt. Ilyenkor még inkább büszke vagyok rá, mert tudom, hogy minden alkalommal beleadja a maximumot. Levi valóban megérti, hogy a sok gyakorlás meghozza a gyümölcsét, és ez a hozzáállása példaértékű.

– tette hozzá Viktória.