Hatalmas változások: hosszú hallgatás után jelentkezett az SMA-s Levi édesanyja

Ugye te is emlékszel? Zente után az SMA-val küzdő Levi is elsők között kaphatta meg a világ legdrágább gyógyszerét, a Zolgensmát, melyre közösségi összefogás által gyűlt össze a pénz. A kisfiúról régen lehetett hallani, ám hosszas hallgatás után édesanyja megtörte a csendet a Facebook-oldalukon. Nem csak a múltról, de a jövőről is mesélt, sőt, egy friss képet is megosztott az SMA-s Leventéről, akire elsőre talán sokan rá sem ismernek.

Fotó: Levente – SMA 2 Facebook-oldala

Hiába, a gyerekeknél látványosabb a pár év alatt történt változás! Ahogy a fenti kép mutatja, négy éve így nézett ki Levente, a lenti felvétel pedig egy friss fotó az SMA-s fiúról, aki bizony jövőre már iskolába megy!

No, de lássuk, milyen változások történtek, történnek Levi családjának életében!

„ Sziasztok! Nagyon régen jelentkeztünk Levente Facebook-oldalán. Reméljük, mindenkinek boldogan telt a Karácsony. Nálunk nagyon várták a gyerek a téli szünetet és a karácsonyt. Kellett már nagyon egy pár nap pihenés, mert mi sem unatkozunk a hétköznapokon. Hétfőtől-péntekig 8-tól-12:30 ig óvodában van Levi. Délután pedig visszük a fejlesztésekre. Hétfőn úszás, szerda, péntek gyógytorna.”

– kezdi az édesanya. Majd így folytatja:

„Nyár óta nagyon sokat nőtt Levi, ez által a régi segédeszközeit kinőtte. Szeptemberben kiutaztunk Olaszországba új segédeszközökért, ahol most is nagyon profi munkát végzett a segédeszközös csapat. Volt szerencsénk találkozni Olaszországban SMA-specialistával, aki már 40 éve foglalkozik SMA-s gyerekekkel. Tudjuk mi is szülők, hagy van még mit fejleszteni Leventén, de szerencsére semmi rosszat nem mondott Leventéről, sőt meg volt vele elégedve. Okos, értelmes 6 éves gyerek.”

A növekedéssel járó változás nem csak külsőleg tapasztalható az SMA-s Levinél.

S hoy mit tartogat Levente családja számára a jövő? Nos, pár dolog már tudható:

„Jövőre Levi iskolás lesz, nagy öröm számunkra, hogy itt Enyingen nem csak az óvóda hanem az iskola is befogadja. Jövőre próbálunk több hírt megosztani veletek Leventéről. Sokan tudjátok már, hogy februárban egy egészséges kisfiú érkezik a családunkba. Magzatvízből vettek mintát és abból történt a szűrővizsgálat. Ezt a vizsgálatot csak akkor csinálják meg, ha van előzménytörténet a családban.”