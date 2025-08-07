RETRO RÁDIÓ

Meghalt a Szex és New York sztárja

A legendás sztár 52 évesen hunyt el. David Wilson Barnes-t a Szex és New York című sorozatból is ismerhettünk.

David Wilson Barnes, akit többek között a Szex és New York című sorozatból is ismerhettünk, 52 éves korában elhunyt. A színészt 2025. július 30-án, hosszan tartó daganatos betegség után érte a halál – számolt be róla a life.hu.

A hírt a UC San Diego Színház- és Tánctudományi Tanszék öregdiák közössége tette közzé: „Mély szomorúsággal tudatjuk, hogy David Wilson Barnes […] elhunyt. Nagyszerű életet élt, mindenki szerette, sikeres pályája volt.”

Barnes karrierje során számos népszerű televíziós sorozatban szerepelt, köztük a Law & Order, a 30 Rock, A Gifted Man, a The Good Wife és a Blue Bloods epizódjaiban. A Szex és New York rajongói 2003-ban találkozhattak vele Miranda Hobbs partnerének szerepében. 

