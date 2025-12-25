Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok a Zrínyi utcában

Rohantak a tűzoltók, miután leégett a karácsonyfa egy csepeli, Zrínyi utcai társasházi lakásban. A tízemeletes lakóépület egyik hatodik emeleti lakásában csaptak fel a lángok.

A fővárosi hivatásos tűzoltók több egysége vonult a helyszínre, a rajok átvizsgálták a lépcsőházat, a tűz másik lakásra nem terjedt át. A tűzzel érintett lakásban egy ember tartózkodott, hozzá mentő érkezett - írja a katasztrófavédelem.