Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok a Zrínyi utcában

Egy karácsonyfa okozta a gondot. A helyszínre a mentőket is riasztották.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.25. 10:35
XXI. kerület tűz csepel karácsonyfa katasztrófavédelem

Rohantak a tűzoltók, miután leégett a karácsonyfa egy csepeli, Zrínyi utcai társasházi lakásban. A tízemeletes lakóépület egyik hatodik emeleti lakásában csaptak fel a lángok.

A fővárosi hivatásos tűzoltók több egysége vonult a helyszínre, a rajok átvizsgálták a lépcsőházat, a tűz másik lakásra nem terjedt át. A tűzzel érintett lakásban egy ember tartózkodott, hozzá mentő érkezett - írja a katasztrófavédelem.

 

